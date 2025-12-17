ビザが米国でステーブルコイン決済を開始、統合に向け大きく前進

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビザ（V）は、米国におけるUSDCによる決済の開始を発表しました。これは、同社のステーブルコイン決済パイロットプログラム、そしてグローバルコマースを支える決済基盤を近代化する戦略における重要な節目となります。今回初めて、米国のイシュアとアクワイアラーパートナーは、完全に裏付けられた米ドル建てのステーブルコインであるサークルのUSDCを用いて、ビザとの決済を行うことが可能になります。

USDCによる決済により、イシュアはブロックチェーン上でのより迅速な資金移動、週7日での利用可能性、そして週末や祝日を含む運用レジリエンスの向上といったメリットを享受できます。また、消費者のカード利用体験に変更はありません。

初期の参加銀行にはクロス・リバー・バンクおよびリードバンクが含まれており、すでにソラナのブロックチェーン上でUSDCを用いたビザとの決済を開始しています。米国での提供拡大は2026年にかけて予定されています。

さらに、ビザは、サークルが開発した新たなレイヤー1ブロックチェーンであるArc（現在はパブリックテストネット段階）のデザインパートナーを務めています。Arcは目的特化型の設計により、ビザのグローバルな商業活動をオンチェーンで支援するために必要なパフォーマンスおよびスケーラビリティを提供します。ビザはまた、Arcが稼働開始した後、自社ネットワーク内のUSDC決済にArcを活用するとともに、バリデータノードを運用する計画です。

「ビザがステーブルコイン決済を拡大しているのは、銀行パートナーが単に関心を示しているだけでなく、実際に利用する準備を進めているからです」と、ビザの成長製品・戦略的パートナーシップ担当グローバル責任者であるルベイル・ビルワドカーは述べています。「金融機関は、既存のトレジャリー業務とシームレスに統合できる、より迅速でプログラマブルな決済手段を求めています。USDCによる決済を米国に導入することで、ビザは、自社ネットワークに求められるセキュリティ、コンプライアンス、そしてレジリエンスの基準を維持しながら、トレジャリー業務の効率を高める、信頼性の高い銀行対応の機能を提供しています。」

現代の決済体験を再定義

ビザの米国向けステーブルコイン決済フレームワークの主な特長は次のとおりです。

週7日の決済ウィンドウ： 従来の5営業日ではなく、週7日での決済を可能にすることで、銀行やフィンテック企業のスピードと流動性を向上させます

従来の5営業日ではなく、週7日での決済を可能にすることで、銀行やフィンテック企業のスピードと流動性を向上させます 流動性およびトレジャリー管理の近代化： 銀行参加者向けに、次世代のトレジャリー業務の自動化を可能にします

銀行参加者向けに、次世代のトレジャリー業務の自動化を可能にします 相互運用性：従来の決済レールとブロックチェーンベースのインフラの連携を可能にします

実証済みのステーブルコイン革新基盤を拡大

米国でのステーブルコイン決済の導入は、LAC（ラテンアメリカおよびカリブ海地域）、ヨーロッパ、AP（アジア太平洋地域）、そしてCEMEA（中東欧・中東・アフリカ地域）の複数国を含む、世界各地で数年にわたり展開されてきたビザのステーブルコイン決済パイロットの実績を基盤に、さらに発展させるものです。11月30日時点で、ビザの月次ステーブルコイン決済取扱高は年換算で35億米ドルを超えました。これは、ビザが2023年に主要ネットワークの中でもいち早くステーブルコインによる決済を開始して以来の重要な節目となります。また7月には、VisaNetに関する精算義務においてパートナーの柔軟性を高めるため、ステーブルコイン決済パイロットにおける対応ブロックチェーンとステーブルコインを追加したことを、ビザは発表しました。

ビザは2021年にUSDCによる決済を初めて試験的に導入しました。USDCの発行元であるサークルは、完全に裏付けられたステーブルコインを機関向けの決済フローに統合することの重要性を強調しました。「ビザとともにUSDC決済を米国に導入することは、ソフトウェアのスピードで動くインターネットネイティブなマネーにとって重要な節目です」と、サークルの最高製品技術責任者であるニキル・チャンドホック氏は述べています。「これは、USDCで知られる透明性と信頼を維持しながら、カード発行金融機関がトレジャリー業務を近代化し、新たなサービスを実現することを可能にします。」

初期の銀行パートナーは、API駆動による迅速な決済体験のメリットを強調しています。テクノロジー先進型のコミュニティバンクとして有力なフィンテックパートナーと緊密に連携するリードバンクは、週7日決済と資金流動性の見通しの明確化が、顧客にとってますます重要になっていると指摘しています。「リードバンクは、ビザとのUSDC決済を可能にする米国初の銀行の1つとなれたことを誇りに思います」と、リードバンクの最高経営責任者（CEO）であるジャッキー・リーセス氏は述べています。「この機能は、トレジャリー業務にスピードと正確性をもたらし、私たちがサービスを提供する地域社会に対して、より現代的な金融サービスを届けることを可能にします。」

組み込み型金融ソリューションを提供する主要なインフラプロバイダーであるクロス・リバー・バンクは、真の相互運用性の重要性を改めて強調しています。「フィンテックおよび暗号資産分野のイノベーターからは、既存の製品群にステーブルコインを組み込んでほしいという要望が、ますます多く寄せられています」と、クロス・リバーの創業者兼社長兼CEOであるジル・ガデ氏は述べています。「ステーブルコインと従来の決済ネットワークの双方をネイティブにサポートする統合プラットフォームこそが、価値移転がグローバルに行われるための基盤となります。当社は、ビザとのUSDC決済を可能にした米国初期の銀行の1つとして、テクノロジー先進型で高度に統合された銀行パートナーが、ブロックチェーンネットワークと既存システムを大規模に接続できることを実証しています。」

進化するこの分野において金融機関を支援するため、Visa Consulting & Analyticsはこのほど、ステーブルコイン・アドバイザリー・プラクティスを立ち上げ、市場適合性や導入に関する教育や戦略的ガイダンスを提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。

USDC決済についての詳細はこちらをご覧ください。

ビザについて

Visa（NYSE：V）は、世界を代表するデジタル決済のリーダーとして、200を超える国と地域で、消費者、販売者、金融機関、政府機関の間の取引を仲介しています。当社の使命は、最も革新的で、便利で、信頼性が高く、安全な決済ネットワークを通じて世界をつなぎ、個人、企業、経済の成長を促すことにあります。すべての人がどこでも参加できる経済こそ、資金移動の未来を支える基盤であると信じています。詳細は、 Visa.com をご覧ください。

FAQ

Q：米国におけるビザのステーブルコイン決済パイロット機能とは何ですか？

一部の米国のイシュアおよびアクワイアラーパートナーは、法定通貨のみに限定されることなく、 サークルのUSDC を用いてVisaNetの精算義務を履行できるようになります。

を用いてVisaNetの精算義務を履行できるようになります。 対応するブロックチェーン上で決済が行われるため、より迅速な資金移動と、より高い運用レジリエンスが期待されます。

Q：ステーブルコインで決済するメリットは何ですか？

週末や祝日を含め、 ブロックチェーン上で迅速に資金を移動できます

完全に裏付けられた米ドル連動資産による高い 予測可能性 を得られます

を得られます 週7日で決済を行う当事者における 担保削減 を検討できる可能性があります。

を検討できる可能性があります。 現代的なトレジャリーおよび流動性管理：自動化されたトレジャリー業務と簡素化された照合が可能です

Q：これは誰を対象としていますか？

決済業務の近代化、流動性のタイミング最適化、そしてプログラマブルな資金移動の仕組みを構築することを目指す金融機関、フィンテック企業、その他の事業者に最適です。

Q：今回の発表は、これまでのビザのステーブルコインに関する発表と何が異なりますか？

これまでの発表では、 事前資金供給 および 支払い （Visa Directにおけるステーブルコイン向け）に関するパイロットの導入や、ステーブルコイン決済に 対応するブロックチェーンの拡大 が発表されていました

および （Visa Directにおけるステーブルコイン向け）に関するパイロットの導入や、ステーブルコイン決済に が発表されていました 今回の発表では、ビザのステーブルコイン決済パイロットを米国へ拡大し、米国のイシュアおよびアクワイアラーがUSDCを用いてビザの精算義務を直接履行できるようにする点が強調されています。これにより、米国の機関パートナーの中核的な決済業務にステーブルコインが組み込まれます。

Q：参加するイシュアおよびアクワイアラーは、法定通貨とステーブルコインのどちらで決済しますか？

参加するイシュアおよびアクワイアラーの顧客は、対応するブロックチェーンを通じて提供されるUSDCで決済できます。

Q：より多くのパートナーが利用できるようになるのはいつですか？

ビザは現在、一部の米国パートナーのオンボーディングを進めており、より広範な提供は2026年にかけて予定されています。関心のある顧客は、担当アカウントチームにお問い合わせください。

ビザは、ブロックチェーンの力と、世界有数の決済ネットワークが持つ信頼性およびリーチを結び付けることで、デジタル決済の進化を引き続きリードしています。

Q：ビザは他にどの地域でステーブルコイン決済を活用していますか？

ビザは、ヨーロッパ、LAC（ラテンアメリカおよびカリブ海地域）、AP（アジア太平洋地域）、CEMEA（中東欧・中東・アフリカ地域）の複数国で、ステーブルコイン決済のパイロットを展開しています。

12025年11月30日時点

