Nexo annuncia un'importante collaborazione con Tennis Australia per l'Australian Open e la Summer of Tennis in materia di criptovalute

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Nexo, importante piattaforma di asset digitali, ha siglato uno storico accordo di collaborazione pluriennale con Tennis Australia ed è diventato Official Crypto Partner degli Australian Open e della Summer of Tennis, che include eventi come la United Cup, l'Adelaide International, il Brisbane International e l'Hobart International.

