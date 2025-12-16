-

Visa lanceert stablecoin-afwikkeling in de Verenigde Staten: een doorbraak voor de integratie van stablecoins

Met een jaarlijks volume aan stablecoin-betalingen van meer dan 3,5 miljard dollar1 brengt Visa USDC-betalingen naar Amerikaanse instellingen.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (V) heeft vandaag de lancering aangekondigd van USDC-betalingen in de Verenigde Staten. Dit is een belangrijke mijlpaal in het proefprogramma voor afrekening met stablecoins en de strategie van het bedrijf om de afrekeningslaag die ten grondslag ligt aan de wereldwijde handel te moderniseren. Voor het eerst kunnen Amerikaanse uitgevers en kopers met Visa afrekenen in Circle’s USDC, een volledig gereserveerde, in dollars luidende stablecoin.

Met de USDC-betalingen kunnen uitgevers profiteren van snellere geldstromen via blockchains, zeven dagen per week beschikbaarheid en verbeterde operationele veerkracht tijdens weekends en feestdagen, zonder dat dit invloed heeft op de kaartervaring van de consument.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten
Jackie Dresch - jdresch@visa.com
Conor Febos – cfebos@visa.com

