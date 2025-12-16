Sutherland y ComplyAdvantage presentan "Unified FinCrime Compliance", una solución basada en IA para enfrentar el crimen financiero de próxima generación

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, líder global en transformación digital y de negocios, anunció hoy una alianza estratégica con ComplyAdvantage, una plataforma líder de inteligencia de riesgos impulsada por IA. La colaboración presenta una solución integral de gestión de crimen financiero (FinCrime) basada en IA diseñada para ayudar a bancos y fintechs a responder al rápido aumento de fraudes diseñados por IA, riesgos complejos de AML, amenazas financieras en constante evolución y normas regulatorias cada vez más exigentes.

Actualmente, el crimen financiero requiere soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, ya que los controles tradicionales de riesgo y cumplimiento no alcanzan a cubrirlo. La solución conjunta de Sutherland y ComplyAdvantage revoluciona la gestión de FinCrime al ofrecer un sistema único de inteligencia nativa en IA que optimiza de manera continua la selección de clientes, el monitoreo de transacciones, la prevención de fraude, la investigación de casos y los reportes regulatorios. De este modo, las instituciones pueden cumplir con las normativas de manera confiable, adaptable y sin afectar la experiencia del cliente.

“Hoy, el crimen financiero funciona como una red inteligente y adaptable”, afirmó Banwari Agarwal, director ejecutivo de Banking & Financial Services de Sutherland. “Esta alianza combina IA, analítica avanzada e información en tiempo real para reforzar la selección de clientes, el monitoreo de transacciones, las investigaciones y las operaciones. De este modo, nuestros clientes pueden detectar riesgos con anterioridad, actuar más rápido y operar con mayor precisión y cumplimiento”.

“El verdadero desafío en FinCrime no es sumar más herramientas, sino crear sistemas que escalen de manera ágil e inteligente”, agregó Doug Gilbert, director de tecnología y de transformación digital de Sutherland. “Con esta alianza, ponemos a disposición un sistema unificado de inteligencia en IA que integra datos, modelos y operaciones, permitiendo que bancos y fintechs optimicen sus programas de cumplimiento con rapidez, exactitud y sin fricciones innecesarias”.

La solución combina más de 2400 expertos en FinCrime de Sutherland y sus herramientas digitales avanzadas basadas en IA —como Agentic AI, Sentinel AI, ID Scan y HelpTree GenAI— con Mesh de ComplyAdvantage, una plataforma también nativa en IA que integra la selección de clientes y empresas, la evaluación de riesgos, el monitoreo de transacciones y el análisis de pagos en tiempo real en un mismo sistema inteligente. Basada en modelos de lenguaje y aprendizaje predictivo de gran escala, Mesh utiliza IA agentiva para aprender, actuar y adaptarse a lo largo de todo el ciclo de cumplimiento.

Gracias a esta integración, las instituciones financieras pueden:

Detectar amenazas convergentes: Identificar patrones complejos que abarcan fraude y lavado de dinero.

Identificar patrones complejos que abarcan fraude y lavado de dinero. Responder en tiempo real: Pasar de la gestión reactiva de casos a la mitigación inmediata de riesgos.

Pasar de la gestión reactiva de casos a la mitigación inmediata de riesgos. Unificar el ciclo de vida del cliente: Monitorear y gestionar el riesgo desde la incorporación hasta las transacciones diarias, sin necesidad de transferir datos entre sistemas.

“La convergencia de fraude, AML y riesgos es fundamental para las instituciones financieras modernas”, afirmó Vatsa Narasimha, director ejecutivo de ComplyAdvantage. “Al combinar nuestra inteligencia de riesgos en tiempo real con las capacidades de transformación digital de Sutherland, estamos ayudando a los líderes a crear programas de FinCrime que no solo cumplen con la normativa, sino que también son resilientes frente a la velocidad de aparición de nuevas amenazas”.

Las primeras implementaciones de la solución integrada ya han mostrado mejoras operativas concretas, entre ellas:

Reducción del 25 % en pérdidas por fraude.

en pérdidas por fraude. Disminución del 70 % en falsos positivos .

. Aumento del 90 % en la precisión del cumplimiento.

en la precisión del cumplimiento. Investigaciones y resolución de alertas un 50 % más rápidas .

. 99% de los pagos analizados en menos de 0,5 segundos.

Acerca de Sutherland

Inteligencia artificial. Automatización. Ingeniería en la nube. Análisis avanzado.

Para las empresas, estos son factores clave para el éxito. Para nosotros, son nuestra especialidad principal.

Trabajamos con marcas icónicas a nivel global, ofreciéndoles una propuesta de valor única basada en tecnologías líderes y excelencia en procesos de negocio. En el centro de todo está la ingeniería digital, que impulsa la innovación rápida y la transformación empresarial a gran escala.

Hemos desarrollado 363 innovaciones únicas e independientes, 250 de ellas basadas en IA y protegidas por diversas patentes en tecnologías críticas. Gracias a nuestros productos y plataformas avanzadas, impulsamos la transformación digital a escala, optimizamos operaciones clave, reinventamos experiencias y creamos soluciones innovadoras, todo a través de un modelo de servicio ágil y sin fricciones.

Para cada empresa, ofrecemos nuevas herramientas para su negocio, su equipo y sus clientes. Con estrategias comprobadas y ejecución ágil, no solo facilitamos el cambio: generamos resultados digitales concretos.

Más información: www.sutherlandglobal.com

Acerca de ComplyAdvantage

Nuestra misión es empoderar a cada empresa para eliminar el crimen financiero.

Gracias a la combinación de IA, una plataforma unificada y un amplio ecosistema de socios, ayudamos a nuestros clientes a convertir el cumplimiento en un motor de crecimiento, resiliencia operativa y confianza regulatoria duradera.

Más de 3000 empresas en 75 países confían en nuestra plataforma unificada y en la inteligencia de riesgos de crimen financiero más completa del mundo. Con automatización agentiva de extremo a extremo, ayudamos a las organizaciones a automatizar hasta el 95 % de los procesos de KYC, AML y revisiones de sanciones, reducir a la mitad los tiempos de incorporación, disminuir falsos positivos en un 70 % y gestionar hasta siete veces más trabajo con el mismo equipo.

ComplyAdvantage tiene su sede en Londres y centros globales en Nueva York, Lisboa, Singapur y Cluj-Napoca. Cuenta con el respaldo de Balderton Capital, Index Ventures, Ontario Teachers’ Pension Plan, Goldman Sachs y Andreessen Horowitz. Más información sobre cómo replantear el cumplimiento en la era de la IA en complyadvantage.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.