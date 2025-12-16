サザーランドとComplyAdvantage、次世代の高度化する金融犯罪に対抗するAIネイティブの「統合FinCrimeコンプライアンス」ソリューションを発表

ニューヨーク州ロチェスター--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビジネスおよびデジタル・トランスフォーメーション分野のグローバルリーダーであるサザーランドは、AI主導のリスク・インテリジェンス・プラットフォームを提供するComplyAdvantageとの戦略的パートナーシップを発表しました。両社の協業により、AIによって設計された詐欺の急増、複雑なAMLリスク、急速に進化する金融犯罪の脅威、高度化するコンプライアンス要件に対し、銀行およびフィンテック企業が対応できるよう支援する、包括的なAI駆動型の金融犯罪（FinCrime）管理ソリューションが提供されます。

金融犯罪への対処にはAIインテリジェンスに基づく先進的なソリューションが求められており、従来のリスク管理およびコンプライアンス管理では追随できません。サザーランドとComplyAdvantageのソリューションは、単一のAIネイティブなインテリジェンス層を提供し、スクリーニング、取引モニタリング、詐欺防止、案件調査、規制当局向け報告を継続的に高度化することで、FinCrime管理を変革します。本ソリューションは、スケーラブルで、コンプライアンスと顧客体験の両立を図りながら、一貫したコンプライアンスを実現します。

「金融犯罪は、インテリジェントで適応的なネットワークのように振る舞っています」と、サザーランドのバンキング&金融サービス部門の最高経営責任者（CEO）であるバンワリ・アガルワルは述べています。「本パートナーシップは、AI、高度なアナリティクス、リアルタイムインテリジェンスを結集し、スクリーニング、モニタリング、調査、オペレーションを強化します。これによりお客様は、リスクをこれまでより早期に検知し、迅速に行動し、圧倒的に高い精度とコンプライアンスで業務を遂行できるようになります。」

「FinCrime対策における真の障壁は、ツールを増やし続けることではありません。シームレスかつインテリジェントにスケールできるシステムを設計することです」と、サザーランドの最高情報責任者（CIO）兼最高デジタル責任者（CDO）であるダグ・ギルバートは述べています。「本パートナーシップを通じて、私たちはデータ、モデル、オペレーションにまたがる統合AIインテリジェンス層を提供し、銀行およびフィンテック企業が、精度とスピードを高め、かつ追加の摩擦を一切生じさせることなく、コンプライアンス・プログラムを進化させられるよう支援します。」

本ソリューションは、サザーランドが有する2,400人を超えるFinCrime専門家に加え、Agentic AI、Sentinel AI、ID Scan、HelpTree GenAIを含むAIネイティブのデジタル・アクセラレーター群、そして顧客および企業のスクリーニング、顧客リスクのスコアリング、取引モニタリング、リアルタイム決済分析を、単一のインテリジェント・システムに統合するAIネイティブ・プラットフォームであるComplyAdvantageの Meshを組み合わせたものです。Meshは、より優れた検知とスコアリングを実現する大規模言語モデルおよび予測型機械学習モデルを基盤として構築されており、エージェント型AIを活用して、コンプライアンスのライフサイクル全体にわたって学習・行動・適応を行います。

両社の共同ソリューションにより、統合インテリジェンス層を構築します。これにより、金融機関は以下を実現できます。

脅威の収束を検知： 詐欺とマネーロンダリングの両方にまたがる複雑なパターンを特定します。

詐欺とマネーロンダリングの両方にまたがる複雑なパターンを特定します。 リアルタイムで対応： 従来の事後的なケース管理から、即時の脅威軽減へと移行します。

従来の事後的なケース管理から、即時の脅威軽減へと移行します。 ライフサイクルを統合：データの受け渡しを行うことなく、オンボーディングから日々の取引に至るまで、顧客ライフサイクル全体を通じてリスクを監視し、対応します。

「詐欺、AML、リスクの収束は、現代の金融機関にとって今後の前進に不可欠な道筋です」 と、ComplyAdvantageのCEOであるヴァツァ・ナラシンハ氏は述べています。「当社のリアルタイム・リスク・インテリジェンスとサザーランドのデジタル・トランスフォーメーション能力を結集することで、リーダーが、単にコンプライアンスを満たすだけでなく、新たな脅威のスピードに対して能動的に強靭なFinCrimeプログラムを構築できるよう支援します。」

統合ソリューションの初期のエンタープライズ導入では、以下を含む具体的な業務改善効果が確認されています。

詐欺損失の 25%削減。

誤検知の70%低減 。

。 コンプライアンス精度の 90%改善。

調査およびアラート是正対応の 50%高速化。

99%の決済を0.5秒未満でスクリーニング。

サザーランドについて

人工知能（AI）、自動化、クラウド・エンジニアリング、高度な分析。

これらは企業にとって成功の鍵であり、サザーランドの中核的な専門領域です。

当社は、世界的に名高いグローバル・ブランドと協業しています。市場をリードするテクノロジーと卓越した業務プロセスにより、独自の価値提案を提供します。その中核にあるのが、迅速なイノベーションとスケーラブルなビジネス変革を実現する基盤となる「デジタル・エンジニアリング」です。

当社は363件の独自かつ独立した発明を生み出しており、そのうち250件はAIに基づくものです。これらは重要技術領域における複数の特許として権利化されています。当社の先進的な製品・プラットフォームを活用し、デジタル・トランスフォーメーションを大規模に推進するとともに、重要な業務運用を最適化し、体験を再構築し、新たなソリューションを先駆けて創出します。これらはすべて、シームレスな「as-a-service」モデルで提供しています。

当社は各企業に対し、そのビジネス、共に働く人々、そしてサービスを提供する顧客に向けた「新たな鍵（キー）」を提供します。実証済みの戦略とアジャイルな実行力により、単に変革を可能にするだけではなく、デジタルの成果を設計・実現します。

詳細はこちら： www.sutherlandglobal.com

ComplyAdvantageについて

当社の使命は、あらゆる企業が金融犯罪を排除できるよう支援することです。

AI、統合プラットフォーム、そして広範なパートナー・エコシステムを活用することで、コンプライアンスを成長、業務レジリエンス、継続的な規制当局からの信頼につながる原動力へと転換できるよう、お客様を支援します。

75か国の3,000社を超える企業が、当社の統合プラットフォームと、世界で最も包括的な金融犯罪リスク・インテリジェンスを信頼して活用しています。フルスタックのエージェント型オートメーションにより、組織がKYC、AML、制裁審査の最大95%を自動化し、オンボーディング時間を50%短縮し、誤検知を70%削減し、同じ人員で7倍の業務量に対応できるよう支援します。

ComplyAdvantageはロンドンに本社を置き、ニューヨーク、リスボン、シンガポール、クルジュ＝ナポカにグローバル拠点を有しています。Balderton Capital（バルダートン・キャピタル）、Index Ventures（インデックス・ベンチャーズ）、Ontario Teachers’ Pension Plan（オンタリオ州教員年金基金）、Goldman Sachs（ゴールドマン・サックス）、Andreessen Horowitz（アンドリーセン・ホロウィッツ）の支援を受けています。AI時代に向けて再構築されたコンプライアンスの詳細は、 complyadvantage.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。