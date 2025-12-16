RoslinCT en Ayrmid Ltd. kondigen de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan om Omisirge® te produceren (omidubicel-onlv) voor een tweede door de FDA-goedgekeurde indicatie bij ernstige aplastische anemie (SAA)
RoslinCT en Ayrmid Ltd. kondigen de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan om Omisirge® te produceren (omidubicel-onlv) voor een tweede door de FDA-goedgekeurde indicatie bij ernstige aplastische anemie (SAA)
- RoslinCT voert de technologieoverdracht uit en zal de commerciële productie van Omisirge® ondersteunen voor een aanvullende indicatie na succesvolle klinische studies
- Omisirge® nu door de FDA goedgekeurd voor een bredere patiëntenpopulatie in hematologie
- RoslinCT blijft in zijn fabriek in Hopkinton, MA meerdere celtherapieprojecten ondersteunen en stimuleren
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., het moederbedrijf van Gamida Cell Inc., een baanbrekend celtherapiebedrijf dat cellen omzet in krachtige therapeutica, en RoslinCT, een wereldleider in contractontwikkeling en -productie voor cel- en gentherapie, kondigden vandaag de uitbreiding van hun strategische partnerschap aan middels de uitvoering van een commerciële leveringsovereenkomst ter ondersteuning van de productie van Omisirge® (omidubicel-onlv).
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Gamida Investeerders- en mediacontact:
e-mail: BD@Gamida-Cell.com
RoslinCT mediacontact:
Katerina Tsita
Katerina.Tsita@roslinct.com
+44 (0)7867 494071