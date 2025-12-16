-

RoslinCT en Ayrmid Ltd. kondigen de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan om Omisirge® te produceren (omidubicel-onlv) voor een tweede door de FDA-goedgekeurde indicatie bij ernstige aplastische anemie (SAA)

  • RoslinCT voert de technologieoverdracht uit en zal de commerciële productie van Omisirge® ondersteunen voor een aanvullende indicatie na succesvolle klinische studies
  • Omisirge® nu door de FDA goedgekeurd voor een bredere patiëntenpopulatie in hematologie
  • RoslinCT blijft in zijn fabriek in Hopkinton, MA meerdere celtherapieprojecten ondersteunen en stimuleren

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., het moederbedrijf van Gamida Cell Inc., een baanbrekend celtherapiebedrijf dat cellen omzet in krachtige therapeutica, en RoslinCT, een wereldleider in contractontwikkeling en -productie voor cel- en gentherapie, kondigden vandaag de uitbreiding van hun strategische partnerschap aan middels de uitvoering van een commerciële leveringsovereenkomst ter ondersteuning van de productie van Omisirge® (omidubicel-onlv).

