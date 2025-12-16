Aurobay Technologies、HCLTechとのデジタル変革パートナーシップを拡大し、製造業の卓越性とイノベーションを促進

ストックホルム＆ノイダ（インド）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HCLTech、世界有数のテクノロジー企業と、Horse Powertrain の一部門であり、ハイブリッドおよび低排出ガスパワートレインソリューションの世界的リーダーである Aurobay Technologies は、Aurobay のグローバル成長戦略をサポートするためにデジタル変革パートナーシップを拡大しました。

このパートナーシップ拡大により、HCLTechは、スウェーデンと中国におけるSAP、Siemens Teamcenter PLMソフトウェアおよび統合サービスの管理と最適化において、Aurobay Technologiesの信頼できるパートナーとなります。これにより、HCLTechの主力サービス変革プラットフォームを活用することで、Aurobayの製造およびエンジニアリング機能全体にわたってコスト効率、運用のレジリエンス、そしてデジタルイノベーションが実現します。空軍。

この契約は、SAP 運用、エンジニアリング システム、統合サービス、メインフレーム環境などのコア ビジネス機能に及び、Aurobay が世界各地での規模、効率、シームレスな運用に注力していることを強化します。

「ホース・パワートレイン傘下のAurobay Technologies部門のデジタル変革は、将来の成長を支えるために業務とシステムを強化する中で、引き続き勢いを増しています」と、Aurobay Technologies部門のスウェーデンデジタル責任者、ヘンリック・アイガート氏は述べています。「HCLテックとのパートナーシップの延長は、長年にわたり築き上げてきた信頼関係を改めて示すものであり、効率性、イノベーション、そして顧客価値への共通のコミットメントを反映しています。」

HCLテックのドイツ地域モビリティ担当グローバルヘッド兼チーフグロースオフィサーであるパンカジ・タグラ氏は、「Aurobay Technologiesとのパートナーシップを強化し、主要地域における同社のエンジニアリングサービスをサポートできることを嬉しく思います。今回の提携は、当社の自動車分野における深い専門性と、急速に進化する業界においてお客様が常に優位に立てるよう、統合型デジタルファーストソリューションの提供に注力していることを浮き彫りにするものです」と述べています。

この提携は、HCLTechが欧州自動車市場、特にSAP主導の取り組みにおいて存在感を高めていることを反映しています。HCLTech独自のソリューションを通じて、モビリティ企業のイノベーションの加速、業務パフォーマンスの向上、そしてデジタルエコシステムの潜在能力の最大限の実現を支援する戦略的テクノロジーパートナーとしてのHCLTechの地位を強化するものです。AI Force プラットフォーム。

馬力動力装置について

Horse Powertrainは、ハイブリッドおよび内燃機関パワートレインソリューションにおける新たなグローバルリーダーであり、エンジン、トランスミッション、パワーエレクトロニクス、統合ハイブリッドプラットフォームなど、幅広いシステムで自動車OEMをサポートしています。Aurobay TechnologiesとHorse Technologiesの2つの部門からなるHorse Powertrainは、世界17の工場と5つの研究開発センターを運営し、ルノーグループ、吉利汽車、ボルボ・カーズ、プロトン、日産、三菱自動車など、幅広いOEMにサービスを提供しています。Horse Powertrainは英国ロンドンに本社を置き、世界中で19,000人の従業員を擁しています。株主は、ルノーグループ（45%）、吉利汽車（45%）、アラムコ（10%）の3社です。

HCLテクノロジーズについて

HCLTechは、世界60カ国に22万6600人以上の従業員を擁するグローバルテクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを核とした業界最先端の機能を、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを通じて提供しています。金融サービス、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財、モビリティ、公共サービスなど、あらゆる主要業界のお客様と連携し、業界ソリューションを提供しています。2025年9月までの12ヶ月間の連結売上高は142億ドルでした。HCLTechがどのようにお客様の成長を加速させるのか、詳しくはhcltech.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。