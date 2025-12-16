-

Aurobay Technologies、HCLTechとのデジタル変革パートナーシップを拡大し、製造業の卓越性とイノベーションを促進

ストックホルム＆ノイダ（インド）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HCLTech、世界有数のテクノロジー企業と、Horse Powertrain の一部門であり、ハイブリッドおよび低排出ガスパワートレインソリューションの世界的リーダーである Aurobay Technologies は、Aurobay のグローバル成長戦略をサポートするためにデジタル変革パートナーシップを拡大しました。

このパートナーシップ拡大により、HCLTechは、スウェーデンと中国におけるSAP、Siemens Teamcenter PLMソフトウェアおよび統合サービスの管理と最適化において、Aurobay Technologiesの信頼できるパートナーとなります。これにより、HCLTechの主力サービス変革プラットフォームを活用することで、Aurobayの製造およびエンジニアリング機能全体にわたってコスト効率、運用のレジリエンス、そしてデジタルイノベーションが実現します。空軍。

この契約は、SAP 運用、エンジニアリング システム、統合サービス、メインフレーム環境などのコア ビジネス機能に及び、Aurobay が世界各地での規模、効率、シームレスな運用に注力していることを強化します。

「ホース・パワートレイン傘下のAurobay Technologies部門のデジタル変革は、将来の成長を支えるために業務とシステムを強化する中で、引き続き勢いを増しています」と、Aurobay Technologies部門のスウェーデンデジタル責任者、ヘンリック・アイガート氏は述べています。「HCLテックとのパートナーシップの延長は、長年にわたり築き上げてきた信頼関係を改めて示すものであり、効率性、イノベーション、そして顧客価値への共通のコミットメントを反映しています。」

HCLテックのドイツ地域モビリティ担当グローバルヘッド兼チーフグロースオフィサーであるパンカジ・タグラ氏は、「Aurobay Technologiesとのパートナーシップを強化し、主要地域における同社のエンジニアリングサービスをサポートできることを嬉しく思います。今回の提携は、当社の自動車分野における深い専門性と、急速に進化する業界においてお客様が常に優位に立てるよう、統合型デジタルファーストソリューションの提供に注力していることを浮き彫りにするものです」と述べています。

この提携は、HCLTechが欧州自動車市場、特にSAP主導の取り組みにおいて存在感を高めていることを反映しています。HCLTech独自のソリューションを通じて、モビリティ企業のイノベーションの加速、業務パフォーマンスの向上、そしてデジタルエコシステムの潜在能力の最大限の実現を支援する戦略的テクノロジーパートナーとしてのHCLTechの地位を強化するものです。AI Force プラットフォーム。

馬力動力装置について

Horse Powertrainは、ハイブリッドおよび内燃機関パワートレインソリューションにおける新たなグローバルリーダーであり、エンジン、トランスミッション、パワーエレクトロニクス、統合ハイブリッドプラットフォームなど、幅広いシステムで自動車OEMをサポートしています。Aurobay TechnologiesとHorse Technologiesの2つの部門からなるHorse Powertrainは、世界17の工場と5つの研究開発センターを運営し、ルノーグループ、吉利汽車、ボルボ・カーズ、プロトン、日産、三菱自動車など、幅広いOEMにサービスを提供しています。Horse Powertrainは英国ロンドンに本社を置き、世界中で19,000人の従業員を擁しています。株主は、ルノーグループ（45%）、吉利汽車（45%）、アラムコ（10%）の3社です。

HCLテクノロジーズについて

HCLTechは、世界60カ国に22万6600人以上の従業員を擁するグローバルテクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを核とした業界最先端の機能を、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを通じて提供しています。金融サービス、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財、モビリティ、公共サービスなど、あらゆる主要業界のお客様と連携し、業界ソリューションを提供しています。2025年9月までの12ヶ月間の連結売上高は142億ドルでした。HCLTechがどのようにお客様の成長を加速させるのか、詳しくはhcltech.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

For more information, please contact:

Meredith Bucaro, Americas
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

Industry:

HCLTech

NSE:HCLTECH
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

For more information, please contact:

Meredith Bucaro, Americas
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

More News From HCLTech

HCLテクノロジーズ、2026年度第2四半期の売上高は4.6％増と堅調な業績を達成

ニューヨーク&インド、ノイダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のテクノロジー企業であるHCLテクノロジーズは、2025年9月30日に終了した当四半期において、恒常為替（CC）ベースで前年比4.6%の売上高成長を記録したと発表しました。米ドルベースの売上高は36億ドルと、前年比5.8%増となりました。2026年度通期ガイダンスについて、当社はサービス分野の売上高成長率（CCベース）のガイダンスを4%～5%に修正した一方、総売上高および利益率のガイダンスは据え置いています。 「強力な実行力、当社のAI搭載ソリューションに対する需要拡大、そして当四半期における高度なAIによる売上高が1億ドルを突破するなど、あらゆる面で素晴らしい成果を挙げた四半期となりました。当社のAI戦略はもはや単なるビジョンではなく、成長・差別化・イノベーションを牽引するうえで重要な存在となっています。当社におけるAI分野は現在、収益化の段階へと移行しています。大型案件に依存することなく、初めて新規受注高25億ドルを達成することができました。」と、HLCテクノロジーズのC・ヴィジャ...

HCLテクノロジーズ（HCLTech）、TIME誌の「世界で最も優れた企業」および「最もサステナブルな企業2025」の双方で選出

ニューヨーク&インド、ノイダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなテクノロジー企業であるHCLテクノロジーズは、TIME誌の主要な世界ランキングのうちの2つである、世界で最も優れた企業2025および世界で最もサステナブルな企業2025の両方で選出されました。 これら2つのランキングには、いくつかの重要なポイントが含まれています。 世界で最も優れた企業2025において、インド本社のテクノロジー企業として2年連続で最高位を獲得し、プロフェッショナル・サービス分野で世界トップ20にランクインしました。 世界で最もサステナブルな企業2025において、プロフェッショナル・サービス分野で世界トップ15にランクインしました。 世界で最も優れた企業2025ランキングは、従業員満足度、収益成長率、サステナビリティに関する透明性という3つの主要な側面から企業を評価しています。HCLテクノロジーはすべての指標で高い成果を示し、2025会計年度の連結収益は138億ドル、恒常為替ベースで4.7％の成長を達成しました。また、グローバル全体で女性が29％を占め、取締役会では5...

スウェーデンに本社を構える世界有数の商用車メーカーがHCLテクノロジーズをAI活用のデジタル基盤サービスに採用、当初契約を更新・拡大へ

ストックホルム&インド、ノイダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界をリードするグローバル・テクノロジー企業であるHCLテクノロジーズと、世界有数のトラック、バス、建設機械、船舶用・産業用エンジン、包括的な輸送ソリューションのメーカー（本社：スウェーデン、ヨーテボリ）は、長年にわたるデジタル・トランスフォーメーション契約を更新し、サービス範囲を拡大したことを発表しました。 新たな複数年契約に基づき、HCLテクノロジーズはヨーテボリに拠点を置く同メーカーのITインフラを強化・近代化し、デジタル基盤サービスを変革します。また、自社独自の生成AI主導型サービス変革プラットフォーム「AI Force」を活用し、プラットフォームベースのマネージドサービス、ハイパーオートメーション、フルスタック・オブザーバビリティを提供します。AIを活用したソリューションにより、ワンクリックでITサービスを提供できるようになり、業務効率の最適化に加えて、従業員と顧客の体験を向上させます。HCLテクノロジーズのソリューションは、責任ある効率的なITの実践を推進することで、顧客のサステ...
Back to Newsroom