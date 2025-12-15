Arverne se voit confier par Bonneuil-sur-Marne son projet d’extension d’infrastructures géothermales

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, remporte le contrat de forage de géothermie profonde, pour le réseau de chaleur de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne,94).

Depuis 1985, la Ville de Bonneuil-sur-Marne dispose de son propre réseau de chaleur, alimenté par la géothermie. Dans le cadre d’un important projet de rénovation urbaine, la Ville confie aux équipes d’Arverne la réalisation d’un nouveau puits de production en 2026. Cette installation modernisera les infrastructures existantes afin de les adapter aux besoins croissants de la ville et aux dernières avancées techniques de la géothermie. Reliée au réseau de chaleur desservant environ 4 700 équivalents-logements, elle permettra de couvrir jusqu’à 94 % des besoins en énergie. Ce renforcement fera économiser 10 000 MWh de gaz et évitera ainsi plus de 8 000 tonnes d’émissions de CO₂.

Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne, déclare : « Alors que la France s’est fixée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 33 % d’ici 2030, la géothermie du Dogger en Ile de France constitue un levier essentiel pour y parvenir. Arverne est fière de contribuer à cette ambition nationale en réalisant un projet d’extension d’infrastructures géothermales francilien. Ce projet offrira aux abonnés un confort optimal, des tarifs maîtrisés et une plus grande sécurité énergétique. »

