La collaborazione tra Copeland e Daikin offre soluzioni ai clienti europei

La collaborazione strategica porterà soluzioni innovative progettate per ridurre le emissioni e consentire il riscaldamento sostenibile delle abitazioni

original (Left to right) Ross B. Shuster, CEO of Copeland and Jiro Tomita, executive associate officer of Daikin

ST. LOUIS e OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Copeland e Daikin, due leader globali nelle soluzioni di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC), oggi hanno annunciato l'espansione della loro joint venture in Europa. Grazie a questa collaborazione, le società introdurranno compressori avanzati inverter twin-rotary, articoli elettronici e telecomandi progettati specificamente per le pompe di calore residenziali europee. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di entrambe le aziende ad accelerare la transizione energetica, con pompe di calore riconosciute dalle relazioni del settore come tecnologia fondamentale per aiutare a ridurre le emissioni di biossido di carbonio a livello globale di circa 500 milioni di tonnellate entro il 2030, stando alle stime.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

