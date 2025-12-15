SK Capital annonce une entente définitive en vue d’investir dans Swixx BioPharma AG afin de stimuler sa prochaine phase de croissance et d’expansion mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (« SK Capital »), société d'investissement privée basée à New York et spécialisée dans les domaines des sciences de la vie, des matériaux de spécialité et des ingrédients, a annoncé aujourd'hui que sa filiale avait conclu une entente en vue d'investir dans Swixx BioPharma AG (« Swixx » ou la « Société ») afin d'accélérer sa prochaine phase de croissance et d'expansion mondiale. Cet investissement valorise la Société à plus de 1,5 milliard d'euros. Swixx est le leader mondial des services de commercialisation pharmaceutique à l'international, qui s'engage à fournir des médicaments innovants et essentiels sur des marchés mal desservis et difficiles d'accès.

Stuart Swanson et Petr Němec, cofondateurs de Swixx, ainsi que Jean-Michel Lespinasse et Petr Pipal, respectivement CEO et CFO de Swixx, conserveront chacun des participations importantes dans Swixx dans le cadre de cette transaction. Les investisseurs institutionnels actuels, HBM Healthcare Investments, société d'investissement suisse cotée en bourse et spécialisée dans le marché mondial de la santé, et Mérieux Equity Partners, société d'investissement de premier plan spécialisée dans le secteur de la santé, demeureront également actionnaires de Swixx.

Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Swixx BioPharma, qui partage notre engagement à améliorer la santé des patients et contribuer aux progrès de la santé. Notre investissement témoigne de notre confiance dans le leadership de Swixx et sa capacité à assurer une croissance durable sur divers marchés. »

Jean-Michel Lespinasse, CEO de Swixx, a ajouté : « Ce partenariat marque un tournant majeur pour Swixx, grâce à des capitaux et une expertise supplémentaires qui stimulera notre croissance. Nous restons déterminés à renforcer notre rôle de partenaire de confiance auprès des principales entreprises biopharmaceutiques mondiales, en proposant des solutions d’externalisation durables sur des marchés complexes et émergents, ce qui, en définitive, améliorera l'accès aux soins et les résultats pour les patients. »

Rothschild & Co. agit en qualité de conseiller financier exclusif de SK Capital, tandis que les cabinets Bӓr & Karrer et Kirkland & Ellis assurent le conseil juridique. KPMG LLP a fourni des conseils en matière de vérification préalable financière, fiscale, de conformité et due diligence informatique. ClearView Healthcare Partners a fourni des recommandations en matière de due diligence commerciale et Ares Credit Funds, le financement par emprunt garanti pour soutenir la transaction.

Jefferies a agi en qualité de conseiller financier principal auprès de Swixx BioPharma et de ses actionnaires dans le cadre de cette transaction. Centerview Partners a également agi en qualité de conseiller financier, et Walder Wyss en qualité de conseiller juridique auprès de Swixx BioPharma. EY a agi en tant que conseiller pour les services de due diligence fournisseur (VDD) financiers, fiscaux, de conformité et juridiques, tandis que BCG a soutenu la société dans le cadre de la VDD commerciale.

À propos SK Capital

SK Capital est une société d'investissement privée, spécialisée dans la transformation des entreprises et orientée vers les domaines des sciences de la vie, des matériaux de spécialité et des ingrédients. Elle vise à bâtir des entreprises résilientes, durables, en phase de croissance, et créatrices de valeur à long terme. SK Capital s'appuie sur son expérience sectorielle, opérationnelle et en investissement pour déterminer les possibilités qu'ont les entreprises de se transformer en organisations plus performantes, bénéficiant d'un positionnement stratégique amélioré, d'une croissance et d'une rentabilité accrues, ainsi que d'un risque opérationnel réduit. Au 31 décembre 2024, SK Capital gérait environ 10 milliards de dollars d'actifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.skcapitalpartners.com.

À propos de Swixx BioPharma

Swixx Biopharma est l'une des plus importantes plateformes de commercialisation représentant le portefeuille de sociétés pharmaceutiques sur les marchés où elles choisissent de ne pas s'implanter ou décident de se retirer. Présente dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, en Grèce, en Eurasie, dans plusieurs pays de la CEI, au Moyen-Orient et en Amérique latine, Swixx Biopharma est présente dans 45 pays et prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 milliard d'euros en 2026. Elle figure parmi les plateformes de commercialisation biopharmaceutiques indépendantes à la croissance la plus rapide. Regroupant des experts de renom dans les domaines des maladies rares, de l'oncologie-hématologie, des spécialités pharmaceutiques, des vaccins et de l'automédication, Swixx Biopharma prévoit d'employer plus de 1 600 personnes fin 2025. Pour plus d'informations sur Swixx, veuillez consulter : www.swixxbiopharma.com.

À propos de HBM Healthcare Investments

HBM Healthcare Investments investit dans le secteur de la santé.

La société détient et gère un portefeuille international d'entreprises prometteuses dans les secteurs de la médecine humaine, des biotechnologies, des technologies médicales et du diagnostic, ainsi que dans des domaines connexes. Nombre de ces entreprises commercialisent déjà leurs produits phares ou sont à un stade avancé de développement. Les entreprises du portefeuille font l'objet d'un suivi rigoureux et d'un accompagnement actif dans leur stratégie. HBM Healthcare Investments devient ainsi une alternative intéressante aux investissements dans les grands groupes pharmaceutiques et biotechnologiques. HBM Healthcare Investments possède un actionnariat international et est cotée à la Bourse suisse (SIX) sous le symbole HBMN.

About Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Fondée en 2009, Mérieux Equity Partners (« MxEP ») est une société d'investissement européenne de premier plan spécialisée dans le secteur de la santé. Disposant de deux plateformes dédiées, Venture Capital et Buyout, elle accompagne des entreprises de toutes tailles, des start-ups aux leaders établis. Forte d'une expertise reconnue et d'un vaste réseau, MxEP investit dans des entreprises aux projets de croissance ambitieux qui proposent des produits ou des services innovants dans le domaine de la santé.

MxEP est agréée par l'AMF et gère actuellement environ 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion.

Mérieux Participations 4, millésime 2021, est actuellement en phase d'investissement. À ce jour, le fonds a réalisé 11 investissements dans le secteur de la santé en Europe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.