GENESIS Pharma anuncia una nueva colaboración con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. para comercializar donidalorsen para el angioedema hereditario en Europa Central y Oriental.
COMUNICADO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS EUROPEOS, Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN FINANCIEROS EUROPEOS
GENESIS Pharma, biofarmacéutica regional dedicada a la comercialización de medicamentos innovadores en Europa Central y Oriental, acaba de anunciar la firma de un acuerdo exclusivo con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), filial europea de la empresa sanitaria global Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., para comercializare donidalorsen. Según los términos del acuerdo, GENESIS Pharma distribuirá y comercializará en exclusiva donidalorsen en catorce mercados: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Natalia Karahaliou, directora de comunicaciones
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605