GENESIS Pharma anuncia una nueva colaboración con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. para comercializar donidalorsen para el angioedema hereditario en Europa Central y Oriental.

COMUNICADO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS EUROPEOS, Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN FINANCIEROS EUROPEOS

GENESIS Pharma, biofarmacéutica regional dedicada a la comercialización de medicamentos innovadores en Europa Central y Oriental, acaba de anunciar la firma de un acuerdo exclusivo con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), filial europea de la empresa sanitaria global Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., para comercializare donidalorsen. Según los términos del acuerdo, GENESIS Pharma distribuirá y comercializará en exclusiva donidalorsen en catorce mercados: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

GENESIS Pharma

