Esco Aster unterzeichnet klinischen cGMP-Fertigungsvertrag für Exosomen mit Shine-On Biomedical für eine neuartige, First-in-Class-HLA-G-zielgerichtete Exosomen-Wirkstoffplattform

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Esco Aster, eine vertikal integrierte Auftragsfertigungsorganisation (CRDMO) für Zellen und Derivate mit Sitz im JTC LaunchPad Singapur, gab ihre Unterstützung bei der CMC-Fertigung für das HLA-G-zielgerichtete Exosomen-Programm von Shine-On Biomedical bekannt. Shine-On Biomedical beauftragte Esco Aster bereits im Jahr 2023 mit cGMP-Dienstleistungen, beginnend mit der Entwicklung hochreiner Exosomen unter Verwendung der Zelllinienplattform von Esco Aster. Die technischen Berichte zur Prozess-, Analyse- und Formulierungsentwicklung, zur Beladung der Exosomen mit dem Wirkstoff, zu GMP-Engineering-Läufen und zu Stabilitätsstudien unterstützten die IND-Einreichung von Shine-On. Der IND-Antrag wurde von der US-amerikanischen FDA im ersten Quartal 2025 genehmigt.

Darüber hinaus erbringt Esco Aster technische Dienstleistungen für explorative Machbarkeitsstudien zur Beladung von Exosomen gemäß den Anweisungen von Shine-On. Shine-On Biomedical ist ein aufstrebender Innovator im Bereich der Exosomen-basierten Wirkstoffverabreichung.

Das firmeneigene Produkt von Shine-On, SOB100, ein HLA-G-zielgerichteter Exosomen-Wirkstoffträger, hat die IND-Prüfung der US-amerikanischen FDA sowie die laufende Phase-I-Studie erfolgreich durchlaufen und gilt damit als eine potenzielle, First-in-Class-HLA-G-zielgerichtete Exosomen-Plattform für die Arzneimittelentwicklung.

Erklärung von Hung-Che Chiang, General Manager von Shine-On Biomedical

„Präklinische Studien haben vielversprechende Biodistributionsmerkmale gezeigt, die eine weitere Erforschung mit Wirkstoffen auf Basis kleiner Moleküle, von Nukleinsäuren und von Proteinen unterstützen.“

Parallel dazu stellt Esco Aster Mitosis™ Enterprise Solutions bereit, um eine potenzielle zukünftige Evaluierung von Single-Use-cGMP-Workflows am China Medical University Hospital zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit stärkt Esco Asters Position als Singapurs erstes vollständig einheimisches CRDMO, das eine durchgängige, technische Krebs-Exosomen-Entwicklung anbietet – von der Zelllinienentwicklung bis zur GMP-Herstellung unter Einsatz seines patentierten 3D-Tide-Motion™-Bioreaktors. Diese Technologie senkt die Herstellungskosten (COGS), indem sie mehrere Ernten des konditionierten Mediums pro Produktionslauf ermöglicht. Darüber hinaus entwickelt Esco Aster gemeinsam autologe Zelltherapieprogramme in der ASEAN-Region, darunter eine T-Zell-Reaktivierungsplattform zur Behandlung von NSCLC mit nicht-G12C-KRAS-Mutationen.

Esco Aster unterstützt Innovatoren im asiatisch-pazifischen Raum durch die Skalierung der Bioproduktion, die Ermöglichung des Marktzugangs und die Kommerzialisierung in der Region Südasien, ASEAN und Ozeanien. Das BIP der Region wird mit 10,5 Billionen US-Dollar bewertet und die Einwohnerzahl beträgt rund 2,6 Milliarden. Mit der Unterstützung eines Netzwerks von medizinischen Zentren und klinischen Wissenschaftlern fördert Esco Aster IIT- und FIM-Studien, insbesondere in Australien, wo Fördergelder für Forschung und Entwicklung die Kosten senken. Im Rahmen seiner Vision „One World BioSolutions for One Health” ermöglicht das Unternehmen hohe Erträge bei niedrigen GMP-Kosten und stärkt die Bioökonomie Singapurs und Asiens.

