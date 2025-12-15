-

SK Capital kondigt definitieve overeenkomst aan om te investeren in Swixx BioPharma AG om de volgende fase van groei en wereldwijde expansie te stimuleren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), een in New York gevestigde particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op de sectoren biowetenschappen, speciale materialen en ingrediënten, heeft vandaag bekendgemaakt dat haar dochteronderneming een overeenkomst heeft gesloten om te investeren in Swixx BioPharma AG (‘Swixx’ of het “Bedrijf”). De investering is erop gericht om de volgende fase van groei en wereldwijde expansie van het Bedrijf te versnellen. De investering waardeert het bedrijf op meer dan 1,5 miljard euro. Swixx is wereldwijd marktleider op het gebied van farmaceutische commerciële diensten in de rest van de wereld en richt zich op het leveren van innovatieve, levensreddende medicijnen aan achtergestelde en moeilijk bereikbare markten.

