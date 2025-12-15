Aurobay Technologies étend son partenariat avec HCLTech dans le domaine de la transformation numérique afin de stimuler l’excellence et l’innovation dans le secteur de la fabrication

STOCKHOLM et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan et Aurobay Technologies, une division de Horse Powertrain et un chef de file mondial dans le domaine des solutions de motorisation hybrides à faibles émissions, ont élargi leur partenariat de transformation numérique pour soutenir la stratégie de croissance mondiale d’Aurobay.

Ce partenariat élargi positionne HCLTech comme le partenaire de confiance d’Aurobay Technologies pour la gestion et l’optimisation des logiciels SAP et Siemens Teamcenter PLM, ainsi que pour les services d’intégration en Suède et en Chine. Il permettra d’améliorer l’efficacité, la résilience opérationnelle et l’innovation numérique dans les fonctions de fabrication et d’ingénierie d’Aurobay, en tirant parti de la plateforme phare de transformation des services de HCLTech, AI Force.

Cet accord couvre les fonctions commerciales essentielles, notamment les opérations SAP, les systèmes d’ingénierie, les services d’intégration et les environnements mainframe. Il permet ainsi à Aurobay de renforcer l’accent mis sur l’échelle, l’efficacité et la fluidité des opérations dans ses sites à travers le monde.

« La transformation numérique de la division Aurobay Technologies de Horse Powertrain continue de susciter une dynamique à mesure que nous renforçons nos opérations et nos systèmes pour soutenir notre croissance future », a déclaré Henrik Eigert, responsable de Digital Sweden, division d’Aurobay Technologies. « Notre partenariat élargi avec HCLTech témoigne de la confiance que nous avons tissée au fil des ans et de notre engagement commun en faveur de l’efficacité, de l’innovation et de la valeur pour les clients. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Aurobay Technologies et de soutenir leurs services d’ingénierie dans des régions stratégiques », a confié pour sa part Pankaj Tagra, directeur mondial de la mobilité et de la croissance pour l’Allemagne chez HCLTech. « Cet engagement témoigne de notre expertise approfondie dans le secteur automobile et de notre volonté de proposer des solutions intégrées axées sur le numérique permettant à nos clients de rester à la pointe dans un secteur en pleine évolution. »

Ce partenariat reflète la présence croissante de HCLTech sur le marché automobile européen, notamment dans le cadre d’initiatives liées à SAP. Il renforce la position de l’entreprise comme partenaire technologique stratégique qui aide les entreprises du secteur de la mobilité à accélérer leur innovation, à améliorer leurs performances opérationnelles et à exploiter pleinement le potentiel des écosystèmes numériques grâce à la plateforme exclusive AI Force de HCLTech.

À propos de Horse Powertrain

Horse Powertrain est un nouveau leader mondial dans le domaine des solutions de groupes motopropulseurs hybrides et à combustion. L’entreprise soutient les équipementiers automobiles avec toute une gamme de systèmes comprenant des moteurs, des transmissions, une électronique de puissance et des plateformes hybrides intégrées. Composée de deux divisions, Aurobay Technologies et Horse Technologies, Horse Powertrain exploite dix-sept usines et cinq centres de R&D à travers le monde, au service de tout un ensemble de constructeurs, dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan et Mitsubishi Motors Corporation. Le siège social de Horse Powertrain est situé à Londres, au Royaume-Uni, et l’entreprise emploie 19 000 personnes à travers le monde. Les trois actionnaires de la société sont Renault Group (45 %), Geely (45 %) et Aramco (10 %).

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale qui emploie plus de 226 600 personnes dans 60 pays. Elle offre des capacités de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle, du numérique, de l’ingénierie, du cloud et des logiciels, alimentées par un vaste portefeuille de services et de produits technologiques. Nous collaborons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d’activité et proposons des solutions sectorielles aux industries suivantes : services financiers, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, télécommunications et médias, vente au détail et produits de grande consommation, ainsi que services publics. Le chiffre d’affaires consolidé pour les douze mois clos en septembre 2025 s’est élevé à 14,2 milliards USD. Découvrez comment nous pouvons dynamiser votre développement sur le site hcltech.com.

