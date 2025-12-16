Esco Aster signe un contrat de fabrication clinique d'exosomes conforme aux BPF avec Shine-On Biomedical pour une plateforme d'administration de médicaments par exosomes ciblant HLA-G, première du genre

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Esco Aster, une CRDMO verticalement intégrée, spécialisée dans les cellules et leurs dérivés et basée au JTC LaunchPad de Singapour, a annoncé son soutien à la fabrication CMC pour le programme d'exosomes ciblés HLA-G de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical a financé les services d'Esco Aster en 2023, initialement par le développement d'exosomes à haut rendement grâce à la plateforme de lignées cellulaires d'Esco Aster. Les rapports techniques relatifs au développement des procédés, des analyses et de la formulation, au chargement des exosomes dans les médicaments, aux essais d'ingénierie BPF et aux études de stabilité, ont soutenu la demande d'autorisation d'essais cliniques (IND) de Shine-On. Cette demande a été approuvée par la FDA américaine au premier trimestre 2025.

En outre, Esco Aster fournit des services techniques destinés à des études exploratoires de faisabilité du chargement d'exosomes, conformément aux instructions de Shine-On. Shine-On Biomedical est une entreprise innovante émergente dans le domaine de l'administration de médicaments par exosomes.

Le produit exclusif de ShineOn, SOB100, un vecteur d'administration de médicaments par exosomes ciblés HLA-G, a passé avec succès l'examen IND de la FDA américaine et l'étude de Phase I en cours, devenant ainsi une plateforme potentielle d'exosomes ciblés HLA-G phare pour le développement de médicaments.

Déclaration de Hung-Che Chiang, directeur général de Shine-On Biomedical

« Les études précliniques ont révélé des caractéristiques de biodistribution prometteuses, ce qui justifie des recherches plus approfondies sur des charges utiles à base de petites molécules, d'acides nucléiques et de protéines. »

En parallèle, Esco Aster fournit des solutions d'entreprise Mitosis™ afin de soutenir une possible future évaluation des workflows cGMP à usage unique à l'hôpital universitaire de médecine de Chine.

Cette collaboration renforce la position d’Esco Aster en tant que première CRDMO singapourienne, proposant une solution de bout en bout pour le développement d’exosomes cancéreux modifiés : de la création de lignées cellulaires à la production conforme aux BPF grâce à son bioréacteur breveté 3D Tide Motion™. Cette technologie permet de réduire les coûts de production en autorisant plusieurs récoltes de milieu conditionné par cycle. Esco Aster participe également au développement de programmes de thérapie cellulaire autologue dans la région de l’ASEAN, notamment une plateforme de réactivation des lymphocytes T ciblant le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) porteur de la mutation KRAS non-G12C.

Esco Aster accompagne les innovateurs de la région Asie-Pacifique dans le développement de leurs capacités de bioproduction, l'accès aux marchés et la commercialisation de leurs produits en Asie du Sud, dans l'ASEAN et en Océanie : une région dont le PIB s'élève à environ 10 500 milliards de dollars et qui compte près de 2,6 milliards d'habitants. S'appuyant sur un réseau de centres médicaux et de cliniciens-chercheurs, Esco Aster facilite les études IIT et FIM, notamment en Australie, où les incitations à la R&D permettent de réduire les coûts. L'entreprise encourage sa conception visant « Une biosolution mondiale pour une santé unique », qui garantit un rendement élevé à faible coût BPF afin de renforcer la bioéconomie singapourienne et asiatique.

