SK Capital annuncia la sigla di un accordo definitivo per investire in Swixx BioPharma AG e dare impulso alla prossima fase di crescita ed espansione globale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), un’impresa di investimento privata con sede a New York il cui focus è sui settori delle scienze della vita, dei materiali speciali e dei principi farmaceutici, oggi ha annunciato che una sua affiliata ha concluso un accordo per investire in Swixx BioPharma AG (“Swixx” o la “Società”) al fine di accelerare la prossima fase di crescita ed espansione globale della Società. L’investimento valuta la Società a oltre 1,5 miliardi di euro. Swixx è leader mondiale nei servizi di commercializzazione farmaceutica nei mercati ROW (rest-of-world), studiati per portare farmaci innovativi e in grado di salvare vite in mercati poco serviti e difficili da raggiungere.

