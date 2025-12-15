La Patrulla Aérea Civil amplía su flota con 15 nuevas aeronaves Cessna para apoyar misiones comunitarias y de salvamento

INDEPENDENCE, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy que la Patrulla Aérea Civil (CAP), el mayor operador mundial de aeronaves Cessna, está fortaleciendo sus capacidades de misión nacional con un pedido de 15 aeronaves con motor de pistón adicionales, incluidas siete Cessna Skyhawk 172 y ocho Cessna Skylane 182 con entrega programada durante 2026. El pedido se produce tras entregas recientes de dos Cessna Skylane adicionales y un Cessna Turbo Stationair HD, ampliando la flota de la CAP a más de 500 aviones Cessna en todo el país.

Los aviones Cessna son diseñados y producidos por Textron Aviation.

“Las misiones de la Patrulla Aérea Civil requieren aeronaves confiables, versátiles y listas para actuar en momentos críticos”, declaró Bob Gibbs, vicepresidente de Ventas para Misiones Especiales. “Nos honra que la CAP siga eligiendo aeronaves Cessna para apoyar operaciones que salvan vidas en todo el país”.

Como organización sin fines de lucro y Auxiliar de la Fuerza Aérea de los EE. UU., la CAP es un multiplicador de fuerza rentable que brinda apoyo a combatientes y otros servicios cruciales a agencias federales, estatales y locales. La organización opera en los 50 estados de EE. UU., Puerto Rico (incluidas las Islas Vírgenes Estadounidenses), el Distrito de Columbia y en más de 1400 comunidades.

Solo en 2025, la CAP:

Voló más de 100.000 horas;

Completó más de 400 misiones de búsqueda y rescate;

Registró más de 200 hallazgos;

Salvó al menos tres docenas de vidas; y

Registró el 82 por ciento de las horas de vuelo en misiones asignadas por la Fuerza Aérea.

“Estas nuevas aeronaves refuerzan nuestra capacidad de respuesta rápida, entrenamiento eficaz y apoyo a las comunidades de todo el país”, declaró la mayor general Regena Aye, comandante nacional y CEO de la CAP. “Textron Aviation nos ha apoyado firmemente para cumplir nuestra misión de servir y proteger”.

Infinitas posibilidades de misiones especiales

Cuando los clientes gubernamentales, militares y comerciales buscan soluciones aerotransportadas para misiones críticas, recurren a Textron Aviation. Las soluciones de aviación de la compañía ofrecen el alto rendimiento y las características de vuelo necesarias para afrontar los desafíos únicos de operaciones de misiones especiales. Con una calidad incomparable, versatilidad y bajos costos operativos, los productos de Textron Aviation son elegidos para ambulancias aéreas, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, transporte utilitario, reconocimiento aéreo, inspección de vuelo, entrenamiento y una variedad de otras operaciones especiales.

Acerca de la Patrulla Aérea Civil

La Patrulla Aérea Civil (CAP) es la unidad auxiliar civil de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos autorizada por el Congreso y una organización nacional de servicio basada en voluntarios, comprometida a servir a las comunidades estadounidenses, salvar vidas y forjar el futuro. Con miles de tripulantes y voluntarios terrestres capacitados que operan en los 50 estados y territorios de EE. UU., y en más de 1400 comunidades en todo el mundo, la CAP utiliza una flota versátil de aeronaves, equipos terrestres y programas de cadetes para brindar servicios de emergencia, educación aeroespacial y desarrollo de liderazgo juvenil. A través de su red nacional, la CAP responde con rapidez para apoyar a los equipos de primera respuesta en situaciones de crisis que abarcan desde búsqueda y rescate y socorro en desastres hasta apoyo humanitario y misiones asignadas por la Fuerza Aérea, y ayuda a fomentar la concienciación sobre la aviación y las habilidades de liderazgo entre los jóvenes. Para ver más información, visite www.gocivilairpatrol.com.

Acerca del apoyo a las misiones de la Patrulla Aérea Civil

La Patrulla Aérea Civil actúa como un multiplicador de fuerza confiable para agencias militares, civiles y gubernamentales, brindando apoyo confiable y asequible a misiones de todo el país. La CAP colabora con socios militares mediante entrenamiento conjunto, como el apoyo de JSTARS, vuelos de aeronaves pilotadas remotamente sustitutas, estudios de rutas a baja altitud y misiones para Task Force North. Su red de búsqueda y rescate combina equipos aéreos y terrestres cualificados con unidades nacionales especializadas, como el Equipo Nacional de Análisis Forense de Teléfonos Celulares, el Equipo Nacional de Análisis de Radar y sistemas de aeronaves no tripuladas pequeñas, para ayudar a localizar de forma rápida y eficaz personas y aeronaves desaparecidas. La CAP también aporta tecnología avanzada a las operaciones de emergencia y desastres, ofreciendo imágenes de alta definición, escaneo 3D LIDAR, productos geoespaciales y análisis forense de teléfonos celulares para apoyar a los responsables de la toma de decisiones sobre el terreno. Servicios adicionales, como la fotografía de daños por desastres naturales desde el aire y la tierra, el apoyo aéreo para alertas de tsunamis y la retransmisión de comunicaciones aéreas, garantizan que las agencias cuenten con la información y la conectividad que necesitan cuando los sistemas tradicionales se ven interrumpidos. Para ver más información, visite www.gocivilairpatrol.com.

