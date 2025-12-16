Esco Aster tekent contract met Shine-On Biomedical voor de klinische cGMP-productie van exosomen voor een nieuw, baanbrekend platform met exosomen als medicijnafgiftesysteem gericht op HLA-G
SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Esco Aster, een verticaal geïntegreerd contractonderzoeks-, ontwikkelings- en productiebedrijf (CRDMO) voor cellen en derivaten gevestigd in JTC LaunchPad Singapore, heeft aangekondigd CMC-productieondersteuning te bieden voor het HLA-G-gerichte exosoomprogramma van Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical heeft Esco Aster in 2023 gesponsord voor cGMP-diensten, te beginnen met de ontwikkeling van exosomen met een hoog rendement met behulp van het cellijnplatform van Esco Aster. De technische rapporten over proces-, analytische en formuleringontwikkeling, exosoom-geneesmiddellading, GMP-engineeringruns en stabiliteitsstudies ondersteunden de IND-aanvraag van Shine-On. De IND werd in het eerste kwartaal van 2025 goedgekeurd door de Amerikaanse FDA.
Bovendien levert Esco Aster technische diensten voor verkennende haalbaarheidsstudies naar exosoomlading volgens de instructies van Shine-On.
