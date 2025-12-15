La Civil Air Patrol agrandit sa flotte avec quinze nouveaux avions Cessna pour soutenir ses missions de sauvetage et communautaires

INDEPENDENCE, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd’hui que la Civil Air Patrol (CAP), le plus grand exploitant mondial d’avions Cessna, avait choisi de renforcer ses capacités opérationnelles nationales en passant commande de quinze avions à moteur à pistons supplémentaires, dont sept Cessna Skyhawk 172 et huit Cessna Skylane 182. La livraison de ces appareils s’étalera sur toute l’année 2026. Cette commande fait suite à la livraison récente de deux appareils Cessna Skylane supplémentaires et d’un avion Cessna Turbo Stationair HD, portant à plus de 500 le nombre d’appareils Cessna faisant partie de la flotte de CAP à l’échelle nationale.

Les avions Cessna sont conçus et fabriqués par Textron Aviation.

« Les missions de la Civil Air Patrol exigent des appareils fiables, polyvalents et prêts à intervenir dans les situations d’urgence », a déclaré Bob Gibbs, vice-président des ventes pour les missions spéciales. « Nous sommes honorés que la CAP ait décidé de continuer à travailler avec les avions Cessna pour soutenir ses opérations de sauvetage à travers le pays. »

En tant qu’organisation à but non lucratif et entité auxiliaire de l’US Air Force, la CAP est un multiplicateur de force rentable qui fournit un soutien aux combattants ainsi que d’autres services essentiels aux agences fédérales, étatiques et locales. Elle est présente dans les 50 États américains, à Porto Rico (y compris dans les îles Vierges américaines), à Washington, D.C., ainsi que dans plus de 1 400 communautés.

Rien qu’en 2025, la CAP a :

cumulé plus de 100 000 heures de vol ;

accompli plus de 400 missions de recherche et sauvetage ;

recensé plus de 200 découvertes ;

sauvé au moins 36 vies ; et

effectué 82 % des heures de vol liées aux missions assignées par l’US Air Force.

« Ces nouveaux appareils renforcent notre capacité à réagir rapidement, à former efficacement les recrues et à soutenir les communautés à l’échelle nationale », a déclaré la major générale Regena Aye, commandante nationale et directrice générale de la CAP. « Textron Aviation nous a toujours apporté un soutien sans faille pour nous aider à accomplir notre mission de service et de protection. »

Des possibilités infinies pour les missions spéciales

Lorsque les clients gouvernementaux, militaires ou commerciaux recherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques, ils font appel à Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de l’entreprise offrent les performances et les caractéristiques de vol nécessaires pour relever les défis uniques de ces missions spéciales. Grâce à leur qualité inégalée, leur grande polyvalence et leurs faibles coûts d’exploitation, les produits de Textron Aviation sont choisis pour les services d’ambulance aérienne, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de transport utilitaire, de relevés topographiques aériens, d’inspection en vol, de formation, ainsi que pour de nombreuses autres opérations spéciales.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage aérien. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.textron.com.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont susceptibles de contenir des prévisions de revenus ou de décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques. Ces énoncés prospectifs ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de les actualiser. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs, connus ou non, qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou induits par ces énoncés prospectifs et les résultats réels, y compris, mais sans s’y limiter, toute possibilité de changement dans les calendriers de livraison des avions ou d’annulation ou de report de commandes.

À propos de la Civil Air Patrol

La Civil Air Patrol est une organisation nationale auxiliaire de l’US Air Force, fondée sur le volontariat et créée par le Congrès des États-Unis, qui se consacre à servir les communautés américaines, à sauver des vies et à façonner l’avenir. Avec des milliers d’aviateurs et de bénévoles au sol ayant reçu une formation et opérant dans les 50 États américains, les territoires américains et plus de 1 400 communautés à travers le monde, la CAP déploie une flotte polyvalente d’avions, des équipes au sol et des programmes destinés aux élèves officiers afin de fournir des services d’urgence, de dispenser une éducation dans le domaine de l’aéronautique et de promouvoir le développement du leadership chez les jeunes. Grâce à son réseau d’envergure nationale, la CAP intervient rapidement pour soutenir les premiers intervenants dans des situations de crise. Elle participe notamment à des opérations de recherche et de sauvetage, à des activités d’aide humanitaire et à des missions assignées par l’US Air Force, contribuant ainsi à sensibiliser les jeunes à l’aviation et à développer leurs compétences en leadership. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocivilairpatrol.com.

À propos du soutien à la mission de la Civil Air Patrol

La Civil Air Patrol est une force multiplicatrice de confiance pour les agences militaires, civiles et gouvernementales, leur apportant un soutien fiable et abordable dans le cadre de toutes sortes de missions à travers le pays. La CAP travaille en collaboration avec des partenaires militaires dans le cadre de programmes d’entraînement conjoints tels que le soutien à l’avion JSTARS, les vols de drones de substitution, les relevés topographiques à basse altitude et les missions pour la Task Force North. Des équipes aériennes et terrestres expérimentées participent à son réseau de recherche et de sauvetage, en collaboration avec des unités nationales spécialisées telles que la National Cell Phone Forensics Team et la National Radar Analysis Team, et utilisent de petits drones pour localiser rapidement et efficacement les personnes et les appareils disparus. La CAP fournit également des technologies de pointe pour les opérations d’urgence et de secours en cas de catastrophe, en offrant des images haute définition, des scans 3D LIDAR, des produits géospatiaux et des services de criminalistique de téléphones portables pour aider les décideurs sur le terrain. Elle propose en outre divers services comme la prise de photographies aériennes et terrestres en cas de dégâts causés par des catastrophes naturelles, des alertes aériennes en cas de tsunami et la retransmission aérienne des communications, permettant ainsi aux agences de disposer des informations et de la connectivité dont elles ont besoin lorsque les systèmes traditionnels sont perturbés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocivilairpatrol.com.

