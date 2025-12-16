GENESIS Pharma signe un partenariat stratégique avec Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. pour la commercialisation du donidalorsen dans le traitement de l’angio-œdème héréditaire en Europe centrale et orientale

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--

COMMUNIQUÉ DESTINÉ UNIQUEMENT AUX MÉDIAS EUROPÉENS SPÉCIALISÉS DANS LES DOMAINES MÉDICAL, PHARMACEUTIQUE ET FINANCIER

Genesis Pharma, société biopharmaceutique régionale spécialisée dans la commercialisation de médicaments innovants en Europe centrale et orientale, a annoncé la signature d'un accord de distribution exclusive avec Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), filiale européenne du groupe pharmaceutique mondial Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., concernant le donidalorsen. GENESIS Pharma assurera ainsi la distribution et la commercialisation exclusives du donidalorsen de ce médicament dans quatorze pays : la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.

En novembre 2025, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a rendu un avis favorable recommandant l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché du donidalorsen pour la prévention systématique des crises récurrentes d'angio-œdème héréditaire (AOH) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Cet avis est actuellement examiné par la Commission européenne, qui statuera sur l'autorisation de mise sur le marché du donidalorsen dans l'Union européenne. Le donidalorsen est un médicament expérimental ciblant l’ARN, conçu pour réduire la production de précalicréine (PKK) et ainsi interrompre la cascade biologique responsable des crises d’AOH1,2.

Constantinos Evripides, directeur général de GENESIS Pharma, a déclaré : « Nous sommes heureux d’élargir nos partenariats internationaux en Europe centrale et orientale grâce à cette nouvelle collaboration avec Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., une entreprise engagée dans la recherche de solutions à certains des défis de santé les plus complexes au monde. L’intégration du donidalorsen à notre portefeuille déjà solide de traitements destinés aux maladies rares marque une nouvelle étape dans notre mission : soutenir les patients atteints de pathologies rares et graves en leur garantissant un accès équitable à des thérapies innovantes dans notre région. Nous attendons avec confiance la prochaine décision de la Commission européenne. »

Le donidalorsen a été découvert et développé par Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Ionis). En décembre 2023, Otsuka a obtenu les droits exclusifs de commercialisation du donidalorsen en Europe dans le cadre d'un accord de licence conclu avec Ionis.

À propos de l’angio-œdème héréditaire (AOH)

L’angio-œdème héréditaire (AOH) est une maladie génétique rare, chronique et potentiellement mortelle, caractérisée par des crises d'œdèmes récurrentes et imprévisibles pouvant toucher les extrémités, le visage, l’abdomen, les organes génitaux, voire le larynx, ce qui peut mettre la vie des patients en danger3. Les symptômes de l'AOH apparaissent généralement durant l'enfance ou au début de l'âge adulte. Certaines personnes présentent leurs premières crises dès l'âge de deux ans4,5. L’AOH représente un lourd fardeau pour les patients et leurs proches. Les crises, imprévisibles et souvent invalidantes, peuvent perturber la vie quotidienne, limiter les activités et diminuer la productivité au travail ou à l’école6-8. L’AOH est le plus souvent due à un déficit héréditaire ou à un dysfonctionnement de l’inhibiteur de la C1-estérase, ce qui entraîne une activation incontrôlée du système kininogène du plasma et une production excessive de bradykinine5,9,10. En Europe, environ 15 000 personnes vivent avec l’AOH, une maladie dont la prévalence mondiale est estimée à un cas pour 50 000 habitants3,5,11.

À propos de GENESIS Pharma

GENESIS Pharma est une société biopharmaceutique régionale qui commercialise des traitements innovants pour les maladies graves et rares en Europe centrale et orientale. Fondée en 1997, GENESIS Pharma figure parmi les premières sociétés pharmaceutiques européennes à s'être consacrées exclusivement au marketing, à la vente et à la distribution de produits biopharmaceutiques. Grâce à ses partenariats stratégiques de longue date avec plusieurs des principales sociétés biopharmaceutiques mondiales, GENESIS Pharma dispose d'un portefeuille solide dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont élevés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.genesispharma.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Références bibliographiques

Riedl M.A. et al. N Engl J Med 2024 ; 391(1) : 21-31. Riedl M.A. et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2025 ; 13(9) : 2381-2389. Raasch J. et al. World Allergy Organ J 2023 ; 16(6) : 100792. Busse P. et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2021 ; 9(1) : 132-150.e3. Maurer M. et al. Allergy 2022 ; 77(7) : 1961-1990. Aygören-Pürsün E. et al. Orphanet J Rare Dis 2014 ; 9 : 99. Chong-Neto H.J. World Allergy Organ J 2023 ; 16(3) : 100758. Mendivil J. et al. Orphanet J Rare Dis 2021 ; 16 : 94. Santacroce R. et al. J Clin Med 2021 ; 10(9) : 2023. Longhurst H.J., Bork K. Br J Hosp Med (Lond) 2019 ; 80(7) : 391-398. Lumry W.R. Hereditary angioedema: the economics of treatment of an orphan disease. Front Med (Lausanne) 2018 ; 5 : 22.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.