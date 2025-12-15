Aurobay Technologies vertieft Partnerschaft mit HCLTech im Bereich digitale Transformation, um Exzellenz und Innovation im Fertigungssektor zu fördern

STOCKHOLM und NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und Aurobay Technologies, ein Geschäftsbereich von Horse Powertrain und weltweiter Marktführer bei Hybrid- und emissionsarmen Antriebslösungen, haben ihre Partnerschaft im Bereich der digitalen Transformation erweitert, um die globale Wachstumsstrategie von Aurobay zu unterstützen.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird HCLTech zum vertrauenswürdigen Partner von Aurobay Technologies für die Verwaltung und Optimierung von SAP, Siemens Teamcenter PLM-Software und Integrationsdienstleistungen in Schweden und China. Dies fördert die Kosteneffizienz, Betriebsresilienz und digitale Innovation in den Fertigungs- und Entwicklungsabteilungen von Aurobay durch den Einsatz der führenden Service-Transformationsplattform von HCLTech, AI Force.

Die Zusammenarbeit umfasst Kerngeschäftsbereiche wie SAP-Betrieb, Engineering-Systeme, Integrationsdienste und Mainframe-Umgebungen und bekräftigt den Fokus von Aurobay auf Skalierbarkeit, Effizienz und nahtlose Betriebsabläufe an Standorten rund um den Globus.

„Die digitale Transformation im Geschäftsbereich Aurobay Technologies von Horse Powertrain gewinnt weiter an Schwung. Wir stärken unsere Prozesse und Systeme, um Kapazitäten für künftiges Wachstum zu schaffen“, erläutert Henrik Eigert, Head of Digital Sweden, Geschäftsbereich Aurobay Technologies. „Unsere erweiterte Partnerschaft mit HCLTech bestätigt das Vertrauen, das wir über die Jahre aufgebaut haben, und bezeugt unsere gemeinsamen Anstrengungen für Effizienz, Innovation und Kundenvorteile.“

„Wir sind erfreut, unsere Partnerschaft mit Aurobay Technologies zu vertiefen und ihre Ingenieursdienstleistungen in wichtigen Regionen zu unterstützen“, so Pankaj Tagra, Global Head Mobility und Chief Growth Officer – Deutschland bei HCLTech. „Diese Zusammenarbeit demonstriert unsere fundierten Kompetenzen im Automobilbereich und unseren Fokus auf die Bereitstellung integrierter, digitaler Lösungen, die unseren Kunden helfen, in einer schnelllebigen Branche an der Spitze zu bleiben.“

Die Partnerschaft symbolisiert die stetig wachsende Präsenz von HCLTech auf dem europäischen Automobilmarkt – insbesondere bei SAP-geführten Initiativen. Sie konsolidiert die Rolle des Unternehmens als strategischer Technologiepartner, der Mobilitätsunternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen, die Betriebsleistung zu verbessern und das gesamte Potenzial digitaler Ökosysteme mithilfe der proprietären Plattform AI Force von HCLTech auszuschöpfen.

Über Horse Powertrain

Horse Powertrain ist ein neuer globaler Marktführer im Bereich Hybrid- und Verbrennungsantriebslösungen und unterstützt Automobilhersteller mit einem breiten Spektrum an Systemen, darunter Motoren, Getriebe, Leistungselektronik und integrierte Hybridplattformen. Horse Powertrain umfasst zwei Geschäftsbereiche: Aurobay Technologies und Horse Technologies. Das Unternehmen betreibt weltweit 17 Werke und 5 Forschungs- und Entwicklungszentren und beliefert verschiedene Erstausrüster, darunter die Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan und Mitsubishi Motors Corporation. Horse Powertrain hat seinen Sitz in London, Großbritannien, und beschäftigt weltweit 19.000 Mitarbeitende. Die drei Aktionäre des Unternehmens sind die Renault Group (45 %), Geely (45 %) und Aramco (10 %).

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität sowie den öffentlichen Dienst. Der konzernweite Umsatzerlös belief sich in den 12 Monaten bis September 2025 auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

