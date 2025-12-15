-

GENESIS Pharma annuncia una nuova partnership con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. relativa alla commercializzazione di donidalorsen contro l'angioedema ereditario nell'Europa centrale e orientale

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)-- 

ANNUNCIO RISERVATO AI SOLI MEDIA EUROPEI DEL SETTORE MEDICO E FARMACEUTICO E AI SOLI MEDIA EUROPEI DEL SETTORE FINANZIARIO

GENESIS Pharma, società biofarmaceutica regionale specializzata nella commercializzazione di farmaci innovativi nell'Europa centrale e orientale, annuncia la sottoscrizione di un accordo esclusivo con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), l'attività europea della società globale Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. attiva nel settore delle cure sanitarie, relativo a donidalorsen. In base ai termini dell'accordo, GENESIS Pharma distribuirà e commercializzerà donidalorsen in esclusiva in quattordici mercati: Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:
Natalia Karahaliou, responsabile comunicazioni
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

Industry:

GENESIS Pharma

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:
Natalia Karahaliou, responsabile comunicazioni
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

More News From GENESIS Pharma

Riassunto: GENESIS Pharma annuncia un accordo di distribuzione esclusiva con Regeneron Pharmaceuticals per la commercializzazione del cemiplimab in Grecia, a Cipro e a Malta

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, azienda biofarmaceutica regionale specializzata nella commercializzazione di farmaci innovativi per il trattamento di malattie gravi e rare nell'Europa centrale e orientale, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di distribuzione esclusiva del farmaco antitumorale cemiplimab in Grecia, a Cipro e a Malta con Regeneron Ireland DAC. Regeneron Ireland DAC è una società interamente controllata da Regeneron, azienda leader nel settore delle biote...

Riassunto: GENESIS Pharma annuncia un accordo di distribuzione esclusiva con Deciphera Pharmaceuticals per commercializzare RIPRETINIB in 14 mercati UE dell'Europa centrale e orientale

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--GENESIS Pharma, azienda regionale di prodotti biofarmaceutici operante in Europa, e Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), società biofarmaceutica incentrata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove medicine importanti per migliorare le vite delle persone malate di cancro, annunciano un accordo di distribuzione esclusiva per RIPRETINIB in 14 mercati europei in Europa centrale e orientale. Secondo i termini dell'accordo GENESIS Pharma...
Back to Newsroom