La coopération entre Copeland et Daikin apporte des solutions aux clients européens

ST. LOUIS et OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Copeland et Daikin, deux leaders mondiaux dans le domaine des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ont annoncé aujourd’hui l’extension de leur partenariat existant et la création d’une coentreprise en Europe. Grâce à cette coopération, les deux entreprises introduiront des compresseurs rotatifs à balancier avancés dotés de la vitesse variable (« inverter »), des commandes et des composants électroniques de puissance spécialement conçus pour les pompes à chaleur résidentielles en Europe. Cette collaboration témoigne de l’engagement des deux entreprises à accélérer la transition énergétique, les pompes à chaleur étant reconnues, selon les rapports industriels, comme une technologie fondamentale pour réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone d’environ 500 millions de tonnes d’ici à 2030.

Alors que l’Europe s’éloigne rapidement des combustibles fossiles, la demande de pompes à chaleur résidentielles augmente, en raison des objectifs ambitieux en matière de développement durable. En proposant une gamme complète de solutions, une expertise approfondie en matière d’applications et un service client de qualité, ce partenariat vise à accélérer la mise sur le marché des produits des équipementiers et à faciliter une transition énergétique plus rapide à travers le continent.

« Cette coopération élargit et renforce le portefeuille de produits de compression de Copeland, ce qui nous permet de fournir des solutions innovantes et durables répondant à la demande croissante de chauffage domestique efficace en Europe », a déclaré Ross B. Shuster, PDG de Copeland. « Outre notre technologie de compression de pointe, nous allons combiner notre électronique de puissance avancée, nos systèmes de contrôle et notre service client dédié pour aider les équipementiers à accélérer le développement de leurs produits et à favoriser la transition énergétique à grande échelle. »

Cette collaboration s’appuie sur le partenariat fructueux qui a été établi entre les deux entreprises, combinant les solutions, l’expertise, les canaux de vente établis et le réseau d’assistance à la clientèle de Copeland avec la technologie rotative à balancement de Daikin, réputée pour sa fiabilité, son potentiel d’application robuste et son rendement élevé. Cette coopération permet aux équipementiers, aux distributeurs et aux grossistes d’accéder à des technologies de pointe et à une assistance dédiée. L’approche globale vise à améliorer les performances et l’intégration des systèmes de pompes à chaleur résidentielles, tout en accélérant l’adoption de solutions capables de transformer le paysage énergétique européen.

« Ce partenariat permet à Daikin de jouer un rôle central dans la conception et la production de compresseurs rotatifs à balancier et dotés de la vitesse variable (inverter). En combinant nos forces avec les capacités étendues de Copeland en matière de vente et de service, Daikin fournira des compresseurs rotatifs à balancier dotés de la vitesse variable hautement efficaces et de grande qualité à l’industrie européenne du CVC résidentiel. Cette initiative souligne notre engagement fort en faveur du développement durable et de notre contribution à la société par le biais de l’innovation », a déclaré Jiro Tomita, directeur général adjoint de Daikin.

Une fois les préparatifs postérieurs à la signature terminés, la coentreprise devrait être opérationnelle à partir de 2026 pour desservir l’Espace économique européen, le Royaume-Uni, la Suisse et les territoires voisins.

À propos de Copeland

Copeland est un leader mondial dans les technologies de compression et les solutions de contrôle, auquel plus de 200 millions d’installations à travers le monde font confiance. Nous proposons des solutions fiables et innovantes dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la chaîne du froid et des applications industrielles. Forts de plus de 100 ans d’expertise et d’une équipe de 18 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays, nous contribuons à la transition énergétique et à la transition vers les réfrigérants tout en préservant les produits périssables de grande valeur. Nous collaborons avec nos clients à travers le monde pour les aider à améliorer leur efficacité et leur durabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur copeland.com.

À propos de Daikin

Fondée en 1924 à Osaka, au Japon, Daikin Industries, Ltd. est un leader mondial dans le domaine des solutions CVC&R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération). Avec plus de 130 sites de production dans le monde et une présence dans plus de 170 pays et régions, Daikin propose une large gamme de systèmes CVC&R, de commandes et de solutions intégrées pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Alors que la demande mondiale en matière de refroidissement et de chauffage durables continue d’augmenter, Daikin reste déterminé à réduire son impact environnemental tout en offrant des environnements aérés sûrs, fiables, confortables et sains. L’entreprise continue de développer des technologies à haut rendement et d’approfondir sa collaboration avec ses partenaires et les communautés afin de créer davantage de valeur environnementale et sociale. Guidée par son désir de « Perfectionner l’air », Daikin propose des produits, des services et des solutions qui répondent aux divers besoins et attentes des clients du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.daikin.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.