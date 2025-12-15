GENESIS Pharma gibt neue Partnerschaft mit Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. zur Vermarktung von Donidalorsen für hereditäres Angioödem in Mittel- und Osteuropa bekannt

ATHEN, Griechenland--(BUSINESS WIRE)--

GENESIS Pharma, ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer Medikamente in Mittel- und Osteuropa konzentriert, gibt eine Exklusivvereinbarung mit Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), dem europäischen Zweig des globalen Gesundheitsunternehmens Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., für Donidalorsen bekannt. Gemäß den Vertragsbedingungen wird GENESIS Pharma Donidalorsen exklusiv in vierzehn Märkten vertreiben und vermarkten: Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

Im November 2025 gab der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) eine positive Stellungnahme ab und empfahl die Erteilung einer Zulassung für Donidalorsen zur routinemäßigen Prävention wiederkehrender Anfälle von hereditärem Angioödem (HAE) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Die Stellungnahme des CHMP wird derzeit von der Europäischen Kommission (EK) geprüft, um über die Zulassung von Donidalorsen in der Europäischen Union (EU) zu entscheiden. Donidalorsen ist ein in der Entwicklung befindliches RNA-gerichtetes Medikament, das die Produktion von Präkallikrein (PKK) reduzieren und so den Weg unterbrechen soll, der zu HAE-Anfällen führt1,2 .

Constantinos Evripides, Geschäftsführer von GENESIS Pharma, erklärte: „Wir freuen uns, unsere internationalen Partnerschaften in der CEE-Region durch diese neue Zusammenarbeit mit Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. auszubauen, einem Unternehmen, das sich auf einige der weltweit ungelösten Gesundheitsprobleme konzentriert. Die Aufnahme von Donidalorsen in unser robustes Portfolio an Medikamenten für seltene Krankheiten ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, Patienten mit seltenen und schweren Erkrankungen zu unterstützen und ihnen den Zugang zu innovativen Behandlungen in unserer Region zu gewährleisten. Daher sehen wir der bevorstehenden Entscheidung der Europäischen Kommission mit Spannung entgegen.“

Donidalorsen wurde von Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Ionis) entdeckt und entwickelt. Im Dezember 2023 erwarb Otsuka durch eine Lizenzvereinbarung mit Ionis die exklusiven Rechte zur Vermarktung von Donidalorsen in Europa.

Über das hereditäre Angioödem (HAE)

HAE ist eine seltene, chronische und potenziell lebensbedrohliche genetische Erkrankung, die mit wiederkehrenden, unvorhersehbaren Schwellungsattacken einhergeht, die die Extremitäten, das Gesicht, den Bauch, die Genitalien und sogar den Kehlkopf betreffen können und ein ernstes Risiko für die Patienten darstellen. 3 Die Symptome von HAE treten in der Regel im Kindesalter oder im frühen Erwachsenenalter auf, wobei einige Betroffene bereits im Alter von zwei Jahren ihre ersten Episoden erleben.4,5 HAE stellt eine erhebliche Belastung für Patienten und ihre Familien dar, da die unvorhersehbaren und oft schwächenden Anfälle das tägliche Leben beeinträchtigen, Aktivitäten einschränken und die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit oder in der Schule mindern können. 6-8 HAE wird meist durch einen erblichen Mangel oder eine Funktionsstörung des C1-Esterase-Inhibitors verursacht, was zu einer unkontrollierten Aktivierung des Plasma-Kallikrein-Kinin-Systems und einer übermäßigen Produktion von Bradykinin führt.5,9,10 In Europa leben etwa 15.000 Menschen mit HAE, wobei die weltweite Prävalenz auf 1 zu 50.000 geschätzt wird.3,5,11

Über GENESIS Pharma

GENESIS Pharma ist ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte für schwere und seltene Krankheiten in Mittel- und Osteuropa konzentriert. GENESIS Pharma wurde 1997 gegründet und gehörte zu den ersten Pharmaunternehmen in Europa, die sich auf die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von biopharmazeutischen Produkten spezialisiert haben. GENESIS Pharma verfügt über ein starkes Portfolio in Therapiebereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, das auf langjährigen strategischen Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen basiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.genesispharma.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

REFERENZEN

