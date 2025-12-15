-

Aurobay Technologies amplia parceria de transformação digital com a HCLTech para impulsionar excelência e inovação na manufatura

ESTOCOLMO (Suécia) e NOIDA (Índia)--(BUSINESS WIRE)--A HCLTech, empresa mundial líder em tecnologia, e a Aurobay Technologies, divisão da Horse Powertrain e líder mundial em soluções de trem de força híbridas e de baixa emissão, ampliaram sua parceria de transformação digital para apoiar a estratégia de crescimento internacional da Aurobay.

A parceria ampliada estabelece a HCLTech como parceira de confiança da Aurobay Technologies para a gestão e otimização de SAP, do software Siemens Teamcenter PLM e de serviços de integração na Suécia e na China. A iniciativa vai destravar eficiência de custos, resiliência operacional e inovação digital nas funções de manufatura e engenharia da Aurobay, por meio do uso da plataforma principal de transformação de serviços da HCLTech, a AI Force.

O escopo do contrato abrange funções centrais do negócio, incluindo operações de SAP, sistemas de engenharia, serviços de integração e ambientes de mainframe, reforçando o foco da Aurobay em escala, eficiência e operações integradas em localidades globais.

“A transformação digital da divisão Aurobay Technologies, da Horse Powertrain, continua ganhando impulso à medida que fortalecemos nossas operações e sistemas para apoiar o crescimento futuro”, afirmou Henrik Eigert, chefe de Digital na Suécia da divisão Aurobay Technologies. “Nossa parceria estendida com a HCLTech ressalta a confiança construída ao longo dos anos e reflete nosso compromisso compartilhado com eficiência, inovação e geração de valor para os clientes.”

“Estamos satisfeitos em aprofundar nossa parceria com a Aurobay Technologies e apoiar seus serviços de engenharia em geografias estratégicas”, disse Pankaj Tagra, diretor global de Mobilidade e diretor de Crescimento na Alemanha da HCLTech. “Essa iniciativa destaca nossas sólidas capacidades no setor automotivo e nosso foco em entregar soluções integradas e digitais que permitem aos clientes se manterem à frente em um setor em rápida evolução.”

A parceria reflete a presença cada vez maior da HCLTech no mercado automotivo europeu, principalmente em iniciativas lideradas por SAP. Ela reforça a posição da empresa como parceira estratégica de tecnologia, ajudando companhias de mobilidade a acelerar a inovação, melhorar o desempenho operacional e realizar todo o potencial dos ecossistemas digitais por meio da plataforma proprietária AI Force, da HCLTech.

Sobre a Horse Powertrain

A Horse Powertrain é uma nova líder mundial em soluções de trem de força híbridas e de combustão, apoiando montadoras (OEM) automotivas com um portfólio de sistemas que inclui motores, transmissões, eletrônica de potência e plataformas híbridas integradas. Composta por duas divisões – Aurobay Technologies e Horse Technologies –, a Horse Powertrain opera 17 fábricas e cinco centros de P&D no mundo todo, atendendo uma série de OEM, entre elas Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Corporation. A sede da Horse Powertrain é em Londres (Reino Unido) e a empresa emprega 19 mil pessoas ao redor do planeta. Os três acionistas da companhia são Renault Group (45%), Geely (45%) e Aramco (10%).

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa mundial de tecnologia, com mais de 226,6 mil colaboradores em 60 países, oferecendo capacidades líderes de mercado com foco em IA, digital, engenharia, nuvem e software, sustentadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. A empresa atua com clientes em todos os principais setores, fornecendo soluções para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo (CPG), mobilidade e serviços públicos. A receita consolidada nos 12 meses encerrados em setembro de 2025 totalizou US$ 14,2 bilhões. Para saber como podemos acelerar o progresso do seu negócio, acesse hcltech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

