Civil Air Patrol breidt vloot uit met 15 nieuwe Cessna-vliegtuigen ter ondersteuning van reddings- en gemeenschapsmissies

Met de laatste leveringen komt het aantal Cessna-vliegtuigen van CAP in het hele land op meer dan 500

INDEPENDENCE, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag bekendgemaakt dat Civil Air Patrol (CAP), 's werelds grootste exploitant van Cessna-vliegtuigen, zijn nationale missiecapaciteiten versterkt met een order voor 15 extra vliegtuigen met zuigermotor, waaronder zeven Cessna Skyhawk 172 en acht Cessna Skylane 182-modellen. De vliegtuigen zullen in de loop van 2026 worden geleverd. De bestelling volgt op recente leveringen van nog eens twee Cessna Skylane- en één Cessna Turbo Stationair HD-vliegtuig. Hiermee telt de vloot van CAP nu meer dan 500 Cessna-vliegtuigen in het hele land.

