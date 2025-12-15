SK Capital anuncia un acuerdo definitivo para invertir en Swixx BioPharma AG para impulsar la siguiente fase de crecimiento y expansión global

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), una firma de inversión privada con sede en Nueva York dedicada a los sectores de ciencias biológicas, materiales especializados e ingredientes, anunció hoy que su filial ha llegado a un acuerdo para invertir en Swixx BioPharma AG (“Swixx” o la “Empresa”) para acelerar la siguiente fase de crecimiento y expansión global de la Empresa. La inversión asigna un valor a la Empresa que supera 1500 millones de euros. Swixx es el líder global en servicios de comercialización farmacéuticos para el resto del mundo, y se dedica a ofrecer medicamentos innovadores que salvan vidas a mercados desatendidos y a los que es difícil acceder.

