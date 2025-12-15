Samenwerking tussen Copeland en Daikin biedt oplossingen voor Europese klanten

ST. LOUIS & OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Copeland en Daikin, twee wereldleiders op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), hebben vandaag de uitbreiding van hun huidige joint venture naar Europa aangekondigd. Door deze samenwerking zullen de bedrijven geavanceerde inverter swing-roterende compressoren, vermogenselektronica en besturingen introduceren die speciaal zijn ontworpen voor Europese warmtepompen in woningen. Deze samenwerking benadrukt het streven van beide bedrijven om de energietransitie te versnellen, waarbij warmtepompen in brancheverslagen worden erkend als een hoeksteentechnologie die helpt om de wereldwijde CO2-uitstoot tegen 2030 met naar schatting 500 miljoen ton te verminderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.