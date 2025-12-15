Aurobay Technologies amplía su alianza de transformación digital con HCLTech para impulsar la innovación y la excelencia en fabricación

ESTOCOLMO y NOIDA (India)--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, empresa de tecnología líder a nivel mundial, y Aurobay Technologies, una división de Horse Powertrain y líder global en soluciones de trenes de transmisión híbridos y de bajas emisiones, ampliaron su alianza de transformación digital en apoyo a la estrategia de crecimiento global de Aurobay.

Esta alianza ampliada establece a HCLTech como socio de confianza de Aurobay Technologies para gestionar y optimizar SAP, el software de gestión de ciclo de vida Teamcenter de Siemens y los servicios de integración en Suecia y China. Esto permitirá acceder a eficiencias de costos, resiliencia operativa e innovación digital en las funciones de manufactura e ingeniería de Aurobay gracias a la plataforma de transformación de servicios insignia de HCLTech, AI Force.

El compromiso abarca funciones comerciales clave como operaciones de SAP, sistemas de ingeniería, servicios de integración y entornos mainframe, lo que refuerza el enfoque de Aurobay hacia la escala, la eficiencia y las operaciones transparentes en sus sedes globales.

“La transformación digital de Aurobay Technologies, una división de Horse Powertrain, sigue creciendo mientras fortalecemos nuestros sistemas y operaciones para posibilitar el crecimiento futuro”, señaló Henrik Eigert, responsable de Digital Sweden, una división de Aurobay Technologies. “La ampliación de la alianza con HCLTech deja claro el nivel de confianza que hemos construido a lo largo de los años y refleja nuestro compromiso compartido con la eficiencia, la innovación y el valor del cliente”.

“Nos complace profundizar nuestra alianza con Aurobay Technologies y brindar soporte a sus servicios de ingeniería en geografías clave”, afirmó Pankaj Tagra, responsable global de movilidad y director de crecimiento para Alemania de HCLTech. “Este compromiso pone de manifiesto nuestras sólidas capacidades en el sector automotriz y el enfoque por ofrecer soluciones integradas y que prioricen lo digital para permitirles a nuestros clientes estar un paso adelante en una industria que evoluciona rápidamente”.

La alianza refleja la mayor presencia de HCLTech en el mercado automotriz europeo, particularmente en iniciativas lideradas por SAP, y refuerza la posición de la empresa como socio tecnológico estratégico. Esto ayuda a que las empresas de movilidad aceleren la innovación, mejoren el rendimiento operativo y alcancen todo el potencial de los ecosistemas digitales a través de la plataforma AI Force patentada de HCLTech.

Acerca de Horse Powertrain

Horse Powertrain es un nuevo líder global en soluciones de trenes de transmisión de combustión e híbridos que brinda soporte a fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices dentro de una gama de sistemas como motores, transmisiones, electrónica de potencia y plataformas híbridas integradas. Compuesto por dos divisiones, Aurobay Technologies y Horse Technologies, Horse Powertrain opera diecisiete plantas y cinco centros de I+D en todo el mundo, además de prestar servicios a una serie de OEM entre los que se encuentran Grupo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan y Mitsubishi Motors Corporation. Horse Powertrain tiene sus oficinas centrales en Londres (Reino Unido) y emplea a 19.000 personas en todo el mundo. Los tres accionistas de la empresa son Grupo Renault, con el 45 %, Geely con el 45 % y Aramco con el 10 % restante.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología global que emplea a más de 226.600 personas en 60 países para ofrecer capacidades líderes del sector centradas en IA, soluciones digitales, ingeniería, nube y software, con el apoyo de una amplia cartera de productos y servicios de tecnología. Trabajamos con clientes en los principales mercados verticales y ofrecemos soluciones para los sectores de servicios financieros, manufacturas, ciencias biológicas y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, ventas minoristas y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Las utilidades consolidades de los 12 meses finalizados en septiembre de 2025 totalizaron 14.200 millones de dólares. Para enterarse cómo podemos potenciar su progreso, visite hcltech.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.