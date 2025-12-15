SK Capital gibt endgültige Vereinbarung zur Investition in die Swixx BioPharma AG bekannt, um die nächste Phase des Wachstums und der globalen Expansion voranzutreiben

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP („SK Capital“), eine in New York ansässige private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Biowissenschaften, Spezialmaterialien und Inhaltsstoffe, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft eine Vereinbarung über eine Investition in die Swixx BioPharma AG („Swixx“ oder das „Unternehmen“) getroffen hat, um die nächste Wachstumsphase und die globale Expansion des Unternehmens zu beschleunigen. Die Investition bewertet das Unternehmen mit über 1,5 Milliarden Euro. Swixx ist der weltweit führende Anbieter von pharmazeutischen Vermarktungsdienstleistungen für den Rest der Welt und hat sich darauf spezialisiert, innovative, lebensrettende Medikamente in unterversorgte und schwer erreichbare Märkte zu bringen.

Stuart Swanson und Petr Němec, die Mitbegründer von Swixx, sowie Jean-Michel Lespinasse und Petr Pipal, CEO bzw. CFO von Swixx, werden im Rahmen der Transaktion weiterhin bedeutende Anteile an Swixx halten. Die bestehenden institutionellen Investoren HBM Healthcare Investments, eine in der Schweiz börsennotierte Investmentgesellschaft für den globalen Gesundheitsmarkt, und Mérieux Equity Partners, eine führende auf den Gesundheitsbereich spezialisierte Investmentgesellschaft, werden ebenfalls weiterhin engagierte Aktionäre von Swixx bleiben.

Aaron Davenport, Managing Director bei SK Capital, äußerte sich wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Swixx BioPharma, einem Unternehmen, das unser Engagement für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten und die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens teilt. Unsere Investition unterstreicht das Vertrauen in die Führungsrolle von Swixx und dessen Fähigkeit, ein nachhaltiges Geschäftswachstum in verschiedenen Märkten zu erzielen."

Jean-Michel Lespinasse, CEO von Swixx, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Moment für Swixx dar, da sie sowohl zusätzliches Kapital als auch Fachwissen einbringt, um unser Wachstum voranzutreiben. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Rolle als zuverlässiger Partner für weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen auszubauen, nachhaltige Outsourcing-Lösungen in komplexen und aufstrebenden Märkten anzubieten und letztendlich den Zugang und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern."

Rothschild & Co. fungiert als alleiniger Finanzberater von SK Capital, während Bär & Karrer und Kirkland & Ellis als Rechtsberater tätig sind. KPMG LLP leistete Beratungsdienste zu Finanzfragen, Steuern, Auflageneinhaltung und IT-Due Diligence. ClearView Healthcare Partners hat bei der kommerziellen Due Diligence beraten, und Ares Credit Funds hat zur Unterstützung der Transaktion eine fest zugesagte Fremdfinanzierung bereitgestellt.

Jefferies fungierte als leitender Finanzberater für Swixx BioPharma und seine Aktionäre im Zusammenhang mit der Transaktion. Centerview Partners fungierte ebenfalls als Finanzberater, und Walder Wyss war als Rechtsberater für Swixx BioPharma tätig. EY leistete Beratungsdienste zu Finanzfragen, Steuern, Auflageneinhaltung und rechtliche Vendor Due Diligence (VDD), während BCG Unterstützung bei der kommerziellen Due Diligence bereitstellte.

Über SK Capital

SK Capital ist eine transformative private Investmentgesellschaft, die sich konsequent auf die Bereiche Biowissenschaften, Spezialmaterialien und Inhaltsstoffe konzentriert. Das Unternehmen strebt den Aufbau widerstandsfähiger, nachhaltiger und wachsender Unternehmen an, die langfristig einen erheblichen Mehrwert schaffen. SK Capital ist bestrebt, seine Branchen-, Betriebs- und Investitionserfahrung zu nutzen, um Möglichkeiten zur Umwandlung von Unternehmen in leistungsstärkere Organisationen mit verbesserter strategischer Positionierung, Wachstum und Rentabilität sowie geringerem Betriebsrisiko zu identifizieren. SK Capital verwaltet zum 31. Dezember 2024 ein Vermögen von rund 10 Mrd. USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.skcapitalpartners.com.

Über Swixx BioPharma

Swixx Biopharma ist eine der größten Kommerzialisierungsplattformen, die das Portfolio von Pharmaunternehmen in den Märkten vertritt, in die diese nicht eintreten oder aus denen sie sich zurückziehen möchten. Swixx Biopharma ist in mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Eurasien und mehreren GUS-Staaten, im Nahen Osten und in Lateinamerika tätig. Mit einer Präsenz in 45 Ländern und einem erwarteten Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2026 ist Swixx eine der am schnellsten wachsenden unabhängigen Kommerzialisierungsplattformen im Bereich Biopharma. Swixx Biopharma vereint herausragende Talente aus den Bereichen seltene Krankheiten, Onkologie-Hämatologie, Spezialgebiete, Impfstoffe und Selbstmedikation unter einem Dach und geht davon aus, dass das Unternehmen bis 2025 mehr als 1.600 Mitarbeiter beschäftigen wird. Für weitere Informationen über Swixx besuchen Sie bitte: www.swixxbiopharma.com.

Über HBM Healthcare Investments

HBM Healthcare Investments investiert in den Gesundheitssektor. Das Unternehmen führt und verwaltet ein internationales Portfolio von vielversprechenden Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizintechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Viele dieser Unternehmen haben ihre Leitprodukte bereits auf dem Markt oder in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung. Die Portfoliounternehmen werden eng und aktiv in ihrer strategischen Ausrichtung begleitet. Das macht HBM Healthcare Investments zu einer interessanten Alternative zu Investitionen in große Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments hat einen internationalen Aktionärskreis und ist an der SIX Swiss Exchange notiert (Ticker: HBMN)

Über Mérieux Equity Partners – www.merieux-partners.com

Mérieux Equity Partners („MxEP“) wurde im Jahr 2009 gegründet und ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit Fokus auf das Gesundheitswesen, die über zwei dedizierte Plattformen verfügt: Risikokapital und Buyout, mit denen Unternehmen von Startups bis hin zu etablierten Marktführern unterstützt werden. MxEP besitzt langjährige Erfahrung und ein umfangreiches Netzwerk und investiert in Unternehmen mit ambitionierten Wachstumsprojekten und richtungweisenden Produkten oder Dienstleistungen im Gesundheitswesen. MxEP ist bei der AMF akkreditiert und verwaltet derzeit Vermögenswerte (AuM) in Höhe von ca. 1,6 Milliarden Euro. Mérieux Participations 4 ist ein Vintage-Fonds aus dem Jahr 2021, der sich weiterhin in der Investitionsphase befindet und bisher 11 Investitionen im Gesundheitswesen in Europa abgeschlossen hat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.