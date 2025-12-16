Esco Aster與Shine-On Biomedical簽署臨床用外泌體cGMP製造合約，以開發首創HLA-G靶向外泌體藥物傳遞平台

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於新加坡JTC LaunchPad的垂直整合細胞及衍生物CRDMO公司Esco Aster宣布，Shine-On Biomedical靶向HLA-G的外泌體項目提供CMC生產支持。Shine-On Biomedical於2023年委託Esco Aster提供cGMP服務，從利用Esco Aster的細胞株平台進行高產量外泌體開發開始。製程、分析與配方開發、外泌體藥物裝載、GMP工程運行以及穩定性研究的技術報告，均支持了Shine-On的IND提交。該IND已於2025年第一季獲得美國FDA核准。

此外，Esco Aster正依據Shine-On的指示，為探索性外泌體裝載可行性研究提供技術服務。Shine-On Biomedical是一家基於外泌體藥物傳遞的新興創新者。

Shine-On的專有產品SOB100是一種靶向HLA-G的外泌體藥物傳遞載體，已通過美國FDA的IND審查並正在進行第一階段研究，使其成為一個首創、具有潛力的HLA-G靶向外泌體藥物開發平台。

Shine-On Biomedical總經理Hung-Che Chiang聲明

「臨床前研究已展現出具有前景的生物分布特性，支持我們進一步探索運用於小分子、核酸及蛋白質等不同類型有效載荷。」

與此同時，Esco Aster正提供Mitosis™企業解決方案，以支持中國醫藥大學附設醫院未來對一次性使用cGMP工作流程的潛在評估。

這項合作鞏固了Esco Aster作為新加坡首家完全本土化CRDMO的地位，提供從細胞株建立到使用其專利3D Tide Motion™生物反應器進行GMP生產的端到端工程化癌症外泌體開發。該技術透過每次運行可進行多次條件培養基採集，從而降低了生產成本。Esco Aster也在東協地區共同開發自體細胞療法項目，包括一個針對非G12C KRAS突變非小細胞肺癌的T細胞再活化平台。

Esco Aster透過生物製造規模化、市場准入以及在南亞、東協和大洋洲的商業化，支持亞太地區的創新者——該地區GDP約10.5兆美元、人口約26億。在一個由醫療中心和臨床醫生-科學家組成的網絡支持下，Esco Aster促進了研究者發起試驗和首次人體研究，特別是在澳大利亞，當地的研發激勵措施降低了成本。該公司推動其「一個健康，一個世界生物解決方案」的願景，實現低GMP成本下的高產量，以強化新加坡及亞洲的生物經濟。

