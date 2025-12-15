-

GENESIS Pharma kondigt een nieuw partnerschap met Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. aan voor het commercialiseren van donidalorsen voor erfelijk angio-oedeem in Centraal- en Oost-Europa

AANKONDIGING ALLEEN VOOR EUROPESE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE VAKMEDIA EN EUROPESE FINANCIËLE MEDIA

GENESIS Pharma, een regionaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich op de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen in Centraal- en Oost-Europa richt, kondigt een exclusieve overeenkomst aan voor donidalorsen met Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), de Europese tak van het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. In overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst zal GENESIS Pharma exclusief donidalorsen in veertien markten distribueren en commercialiseren: Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Natalia Karahaliou, Communications Manager
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

