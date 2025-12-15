GENESIS Pharma kondigt een nieuw partnerschap met Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. aan voor het commercialiseren van donidalorsen voor erfelijk angio-oedeem in Centraal- en Oost-Europa
ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--
AANKONDIGING ALLEEN VOOR EUROPESE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE VAKMEDIA EN EUROPESE FINANCIËLE MEDIA
GENESIS Pharma, een regionaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich op de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen in Centraal- en Oost-Europa richt, kondigt een exclusieve overeenkomst aan voor donidalorsen met Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), de Europese tak van het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. In overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst zal GENESIS Pharma exclusief donidalorsen in veertien markten distribueren en commercialiseren: Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
