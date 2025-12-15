-

Aurobay Technologies amplia la collaborazione con HCLTech per la trasformazione digitale, nell'obiettivo di promuovere eccellenza e innovazione

STOCCOLMA e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, importante società tecnologica globale, e Aurobay Technologies, divisione di Horse Powertrain leader nelle soluzioni di trasmissione ibride e a emissioni ridotte, hanno ampliato la reciproca collaborazione per la trasformazione digitale nell'obiettivo di supportare la strategia di crescita globale di Aurobay.

Questa partnership ampliata fa di HCLTech il partner di fiducia, in Svezia e in Cina, di Aurobay Technologies per la gestione e l'ottimizzazione sia del software SAP e Siemens Teamcenter PLM, sia dei servizi di integrazione, una collaborazione che permetterà di sfruttare appieno efficienza economica, resilienza operativa e innovazione digitale per tutte le funzioni produttive e ingegneristiche di Aurobay tramite la piattaforma di trasformazione dei servizi AI Force, fiore all'occhiello di HCLTech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:

Meredith Bucaro, Americhe
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

Industry:

HCLTech

NSE:HCLTECH
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni:

Meredith Bucaro, Americhe
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

More News From HCLTech

Riassunto: HCLTech firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per accelerare la trasformazione del settore dei servizi finanziari con l’intelligenza artificiale e la modernizzazione di base

NEW YORK e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, azienda tecnologica globale leader nel settore, oggi ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) per accelerare l’innovazione nel settore dei servizi finanziari attraverso soluzioni autonome e basate sull’AI. La collaborazione riunisce le competenze approfondite nel settore di HCLTech e AWS per portare esiti innovativi per le aziende di servizi finanziari. “Sappiamo che un percorso digitale è...

Riassunto: HCLTech offre solide prestazioni nel Q2 2026 con un aumento dei ricavi del 4,6%

NEW YORK e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, importante azienda tecnologica globale, ha registrato una crescita dei ricavi pari al 4,6% su base annua in valuta costante (CC) per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025. I ricavi in dollari USA sono stati pari a 3,6 miliardi, un aumento del 5,8% su base annua. L'azienda ha riveduto le sue previsioni di aumento dei ricavi dei servizi (CC) al 4%-5%, mentre ha mantenuto le previsioni complessive sui ricavi e sui margini per l'anno fiscale...

Riassunto: HCLTech si aggiudica due riconoscimenti da TIME Magazine come una delle World’s Best Companies e Most Sustainable Companies 2025

NEW YORK e NODIA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, un'azienda leader mondiale nella tecnologia, è stata riconosciuta da TIME magazine in due delle sue prestigiose graduatorie globali: la World’s Best Companies 2025 (Migliori aziende al mondo) e la World’s Most Sustainable Companies 2025 (Aziende più sostenibili al mondo). Queste due graduatorie comprendono diversi punti salienti: Azienda tecnologica con sede in India classificata al primo posto per il secondo anno consecutivo e tra le prime 20...
Back to Newsroom