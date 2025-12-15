-

La cooperación entre Copeland y Daikin aporta soluciones a los clientes europeos

Colaboración estratégica que ofrece soluciones residenciales innovadoras diseñadas para reducir las emisiones y fomentar una calefacción doméstica sostenible

original (Left to right) Ross B. Shuster, CEO of Copeland and Jiro Tomita, executive associate officer of Daikin

ST. LOUIS y OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Copeland y Daikin, dos líderes mundiales en soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), anunciaron hoy la ampliación de su actual empresa conjunta a Europa. A partir de esta cooperación, ambas compañías introducirán compresores rotativos tipo swing con tecnología inverter de última generación, así como electrónica de potencia y sistemas de control diseñados específicamente para bombas de calor residenciales en el mercado europeo. Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de ambas empresas con la aceleración de la transición energética, respecto de la cual las bombas de calor son reconocidas por informes del sector como una tecnología clave para ayudar a reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en, aproximadamente, 500 millones de toneladas de aquí a 2030.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para Copeland
PR@Copeland.com
Para Daikin
prg@daikin.co.jp

