Civil Air Patrol amplia la flotta con 15 nuovi aerei Cessna a supporto delle missioni di soccorso e delle attività a beneficio della comunità

Le più recenti consegne portano la flotta di Cessna CAP a oltre 500 aerei su tutto il territorio nazionale

INDEPENDENCE, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che Civil Air Patrol (CAP), il principale operatore mondiale di aerei Cessna, sta potenziando le sue capacità operative a livello nazionale con un ordine di 15 nuovi aerei con motori a pistoni – sette Cessna Skyhawk 172 e otto Cessna Skylane 182 – la cui consegna è prevista nel corso del 2026. L’ordine fa seguito alle recenti consegne di altri due Cessna Skylane e un Cessna Turbo Stationair HD, portando la flotta CAP a oltre 500 aerei Cessna a livello nazionale.

