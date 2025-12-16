Esco Aster firma un contrato de fabricación de cGMP clínicas de exosomas con Shine-On Biomedical para una novedosa plataforma de administración de fármacos de exosomas dirigidos a HLA-G, la primera de su clase

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Esco Aster, una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO) de células y derivados verticalmente integrada con sede en JTC LaunchPad (Singapur), anunció apoyo de fabricación de química, fabricación y controles para el programa de exosomas dirigidos a HLA-G de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical patrocinó a Esco Aster en 2023 en servicios de buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP), comenzando con el desarrollo de exosomas de alto rendimiento a través de la plataforma de líneas celulares de Esco Aster. Los informes técnicos de desarrollo de formulaciones, análisis y procesos, carga de fármacos de exosomas, ejecuciones de ingeniería de buenas prácticas de fabricación (GMP) y estudios de estabilidad apoyaron la presentación de una solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) de Shine-On. El IND fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos en el primer trimestre de 2025.

Además, Esco Aster ofrece servicios técnicos para estudios de viabilidad de carga de exosomas exploratorios según las instrucciones de Shine-On. Shine-On Biomedical es una empresa innovadora emergente en administración de fármacos a base de exosomas.

SOB100, el producto patentado de ShineOn que es un sistema de administración de fármacos de exosomas dirigidos a HLA-G, superó la revisión de IND de la FDA de los Estados Unidos y el estudio fase 1 en curso. Esto lo convierte en la potencial primera plataforma de exosomas dirigidos a HLA-G de su clase para desarrollo de fármacos.

Declaraciones de Hung-Che Chiang, gerente general de Shine-On Biomedical

“Los estudios preclínicos demostraron características de biodistribución prometedoras que hacen posibles más exploraciones en cargas útiles basadas en proteínas, ácidos nucleicos y moléculas pequeñas”.

En paralelo, Esco Aster ofrece soluciones empresariales a través de Mitosis™ para facilitar la potencial futura evaluación de flujos de trabajo de cGMP de un solo uso en China Medical University Hospital.

Esta colaboración fortalece la posición de Esco Aster como la primera CRDMO con desarrollo completamente local en Singapur que ofrece desarrollo de exosomas de cáncer diseñados de forma integral, desde la creación de líneas celulares hasta la fabricación con GMP a través de su biorreactor Tide Motion™ 3D patentado. Esta tecnología reduce el costo de los bienes vendidos al permitir varios medios de cultivo condicionados por ejecución. Esco Aster también codesarrolla programas de terapia celular autóloga en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluida una plataforma de reactivación de células T dirigidas a mutaciones KRAS no G12C en cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Esco Aster apoya a los innovadores de Asia-Pacífico a través del aumento de la escala de biofabricación, el acceso al mercado y la comercialización en el Sur de Asia, ASEAN y Oceanía, una región que posee un producto bruto interno con un valor aproximado de 10,5 billones de dólares y donde viven aproximadamente 2600 millones de personas. Con el soporte de una red de centros médicos y científicos clínicos, Esco Aster facilita estudios de IIT y FIM, especialmente en Australia, donde los incentivos de I+D reducen los costos. La empresa avanza en el camino de su visión “One World BioSolutions for One Health” para lograr un alto rendimiento con un bajo costo de precio máximo garantizado, a fin de fortalecer la bioeconomía de Singapur y Asia.

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. y Shine-On Biomedical Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

