Aurobay Technologies breidt samenwerking met HCLTech op het gebied van digitale transformatie uit om productie-excellentie en innovatie te stimuleren

STOCKHOLM & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, en Aurobay Technologies, een divisie van Horse Powertrain en wereldwijd marktleider op het gebied van hybride en emissiearme aandrijflijnoplossingen, breiden hun samenwerking op het gebied van digitale transformatie uit om de wereldwijde groeistrategie van Aurobay te ondersteunen.

Door de uitgebreide samenwerking wordt HCLTech de vertrouwde partner van Aurobay Technologies voor het beheer en de optimalisatie van SAP, Siemens Teamcenter PLM-software en integratiediensten in Zweden en China. Door gebruik te maken van AI Force, het toonaangevende servicetransformatieplatform van HCLTech, zal dit leiden tot kostenefficiëntie, operationele veerkracht en digitale innovatie in alle productie- en engineeringfuncties van Aurobay.

