Malaisie : TotalEnergies et PTTEP renforcent leur partenariat

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies a conclu un accord pour céder à PTTEP une participation indirecte de 9,998 % dans le bloc SK408 en Malaisie. À la suite de cette transaction, TotalEnergies conserve une participation de 30,002 % dans le bloc SK408.

Ce partenariat avec PTTEP marque une nouvelle étape pour TotalEnergies en Malaisie après l’acquisition de SapuraOMV en décembre 2024 et d’une participation dans de nombreux blocs détenus par PETRONAS Carigali Sdn Bhd en juin 2025.

« Avec cette transaction, TotalEnergies assure une gestion efficace de son portefeuille en Malaisie tout en resserrant ses liens avec PTTEP, partenaire de longue date de la Compagnie. Ensemble, nous nous réjouissons de contribuer au développement des ressources énergétiques de la Malaisie, » a déclaré Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.

À propos du bloc SK408

Le bloc SK408 est un développement gazier majeur, qui contribue à la sécurité énergétique de la Malaisie. Opéré par TotalEnergies, il fait partie du portefeuille amont intégré de la Compagnie dans ce pays.

À propos de TotalEnergies en Malaisie

Présente en Malaisie depuis 1985, TotalEnergies est un partenaire historique de la compagnie nationale PETRONAS. Avec la finalisation de l’acquisition des actifs amont de SapuraOMV, la Compagnie est devenue le troisième plus grand opérateur gazier du pays. Elle y emploie quelque 300 personnes et détient des participations opérées de 30.002 % dans le bloc SK408 et de 30 % dans le bloc SK310, ainsi que des participations dans 16 autres blocs offshore Sarawak et Sabah. Via sa filiale TotalEnergies Marketing Malaysia, la Compagnie assure également la commercialisation de produits pétroliers. En 2023, elle a signé avec PETRONAS et Mitsui un accord pour le développement d’un projet de stockage de CO2 en Asie du Sud-Est et l’évaluation de plusieurs sites possibles dans le bassin malais.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

