SOLUM en Alltrack Medical slaan de handen ineen om samenwerking en communicatie binnen de zorg te optimaliseren met behulp van slim voorraadbeheer en asset management

SOLUM, een internationale aanbieder van retailoplossingen, en Alltrack Medical, een Nederlands softwarebedrijf dat digitale innovaties in de gezondheidszorg ontwikkelt, kondigen een partnerschap aan om een nieuw tijdperk van geïntegreerde en efficiënte gezondheidszorg in te luiden.

Via dit partnerschap creëren de innovatieve platformen van Alltrack Medical met de geavanceerde hardware van SOLUM een efficiëntere en duurzamere omgeving voor de gezondheidszorg. ik ben marq® van Alltrack Medical maakt gebruik van de Newton ESL (Electronic Shelf Label) van SOLUM en ik ben iris® van Alltrack Medical werkt naadloos met de Trace-oplossing van SOLUM voor het traceren van assets zoals hulpmiddelen en medische apparatuur.

ik ben marq® is een integrale zorgoplossing die het voorraadbeheer en het bestellen van verbruiksartikelen in de zorg vereenvoudigt. Dit zorgt voor minder handmatige handelingen en minder fouten, terwijl het ook de kans op misgrijpen van essentiële artikelen verkleint. Een belangrijk deel van deze oplossing is de Newton ESL van SOLUM, een electronic shelf label dat in de hele retailsector hoog aangeschreven staat dankzij de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de lange levensduur. Newton ESL is meer dan enkel een display: het beschikt over LED en knopfunctionaliteiten waarmee ogenblikkelijke acties kunnen worden uitgevoerd, zoals bestelaanvragen genereren en het bijvullen van artikelen versoepelen. Zo kan ik ben marq® zorgen voor snellere en intuïtievere workflows in de dagelijkse activiteiten van de gezondheidszorg.

ik ben iris®, die naadloos werkt met de Trace-oplossing van SOLUM gebaseerd op BLE-technologie (Bluetooth Low Energy), verschaft realtime inzicht in medische apparatuur en hulpmiddelen. Trace helpt gezondheidszorgprofessionals om deze assets te lokaliseren, wat de zoektijd tot 80% kan terugschroeven¹, en biedt inzichten in het gebruik en stilstand van assets en faciliteert het melden van defecten en onderhoudsverzoeken.

Samen vormen de twee oplossingen een datagedreven ecosysteem dat werkprocessen stroomlijnt en automatiseert, afval vermindert en de tevredenheid van zorgprofessionals verhoogt. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor de zorg van patiënten of cliënten. Het open platform van Alltrack Medical integreert probleemloos met bestaande IT-systemen en netwerken die in de gezondheidszorg worden gebruikt — waaronder ERP-, alarmeringssystemen en andere leveranciers. Hierdoor kunnen zorginstellingen datagebaseerde beslissingen nemen. Gecombineerd met de schaalbare hardwarearchitectuur van SOLUM, ondersteunt deze grondslag vandaag operationele duurzaamheid terwijl het aanpasbaar blijft voor toekomstige innovaties zoals AI en nieuwe RFID-integratie.

“Alltrack Medical heeft als missie om de verbindende factor te zijn tussen zorgprofessionals, leveranciers en andere innovatieve partners via technologie die zorgverlening efficiënter en toekomstbestendigere maakt,” verklaart Celestin Brouwer, CEO van Alltrack Medical. “Door met SOLUM samen te werken, combineren we onze expertise met een wereldwijd vertrouwde technologiepartner om oplossingen te creëren die transparantie, efficiëntie en innovatie brengen in de logistiek en het asset management van de zorg.”

“Met bewezen kwaliteit en technologie die het vertrouwen van toonaangevende retailers van over de hele wereld hebben verdiend, opent SOLUM nu nieuwe mogelijkheden in de medische sector,” aldus Bart Penris, Country Manager van SOLUM Benelux. “Deze samenwerking met Alltrack Medical getuigt van onze inzet om die zelfde betrouwbaarheid en innovatie uit te breiden naar de gezondheidszorg, om zo te helpen een meer geconnecteerde en duurzamere toekomst tot stand te brengen.”

¹ Dit kan variëren naargelang de gebruiksomgeving en -omstandigheden.

Over Alltrack Medical

Alltrack Medical werd in 2022 opgericht en verrijkt de zorgsector met bijna 20 jaar aan logistieke ervaring in andere sectoren. We ontwikkelen slimme oplossingen voor de zorg die logistieke processen digitaliseren en automatiseren, zodat organisaties hun efficiëntie kunnen verbeteren, het werkplezier van zorgmedewerkers verhogen en de zorg toekomstbestendig maken.

Meer informatie: https://www.alltrackmedical.nl/

Over SOLUM

SOLUM werd in 2015 opgericht als een afsplitsing van Samsung Electro-Mechanics en staat genoteerd op de KOSPI beurs. Het bedrijf heeft zich geprofileerd als een leider in energieoplossingen, displaytechnologieën en ESL (electronic shelf labels), waarmee het innovatie in de wereldwijde retailsector bevordert. Met een sterk engagement voor klantgerichte innovatie en duurzame transformatie in retail, blijft SOLUM kwaliteitsvolle oplossingen ontwikkelen die retailers in staat stellen om in een wereld die steeds meer digitaal wordt efficiënter te werken.

Meer informatie: https://www.solum-group.com

