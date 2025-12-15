-

Hanshow et l’Université de Cambridge annoncent un partenariat de recherche stratégique pour faire avancer la prochaine génération de RFID augmentée

Londres--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des technologies numériques pour le commerce de détail, annonce le lancement d’un partenariat de recherche pluriannuel avec l’Université de Cambridge afin de développer des systèmes RFID augmentée de nouvelle génération, reposant sur des architectures matérielles distribuées. Cette collaboration associe l’expertise de Cambridge en matière de capteurs et de communications ultra-basse consommation à la capacité de Hanshow à déployer des solutions industrielles à grande échelle, avec pour ambition d’établir une nouvelle référence technologique pour le secteur mondial de la distribution.

Alors que les commerçants du monde entier évoluent vers des environnements de magasin toujours plus automatisés, riches en données et économes en énergie, la demande pour des systèmes IoT capables de détecter, de s’adapter et de fonctionner de manière fiable à grande échelle ne cesse de croître. Ce partenariat entend relever ce défi en intégrant les travaux de recherche de Cambridge en matière de détection intelligente, de récupération d’énergie ambiante et d’optimisation algorithmique aux plateformes d’edge computing de Hanshow, ainsi qu’à son vaste ensemble de données réelles issues du secteur du retail.

Le projet commun explorera de nouvelles classes d’antennes RFID intelligentes, des modules de communication ultra-basse consommation, ainsi que des nœuds RFID autonomes capables de récupérer l’énergie ambiante. En combinant modélisation théorique, simulation et expérimentations en conditions réelles en magasin, les équipes visent à améliorer de manière significative la couverture du signal, la fidélité des données et la résilience des systèmes dans des environnements de distribution complexes.

Pour les chercheurs de l’Université de Cambridge, cette collaboration représente une opportunité de démontrer comment l’ingénierie de pointe en architectures matérielles distribuées peut générer un impact commercial et sociétal mesurable. Pour Hanshow, ce partenariat constitue un levier stratégique majeur d’innovation, accélérant le développement de solutions retail de nouvelle génération pilotées par l’IAoT, permettant d’accroître la précision opérationnelle, de réduire la consommation énergétique et de soutenir des infrastructures de magasin plus durables et réactives.

« Avec cette collaboration, Hanshow franchit une étape décisive dans la transformation des infrastructures technologiques du retail de demain, » a déclaré Min Liang, CTO de Hanshow. « Travailler avec l’Université de Cambridge nous permet de convertir la recherche de pointe en systèmes intelligents et évolutifs, apportant une réelle valeur ajoutée aux commerçants du monde entier. »

« En combinant nos travaux sur les matériels à très haute efficacité énergétique avec la capacité d’innovation mondiale de Hanshow, nous pouvons accélérer l’avènement d’un IoT retail véritablement adaptatif, » a déclaré Michael Crisp, professeur associé au département de génie de l’Université de Cambridge. « Ce partenariat illustre la force de la collaboration entre le monde académique et l’industrie pour générer un impact concret. »

Le programme se déploiera à travers une série d’étapes de recherche et de pilotes expérimentaux, produisant à la fois des retombées académiques et des technologies prêtes à être industrialisées. Il constitue un axe central de la stratégie mondiale de R&D de Hanshow, visant à connecter le retail physique et digital grâce à des architectures IAoT améliorant l’efficacité, la transparence et la durabilité.

Hanshow poursuit ainsi l’expansion de son réseau mondial d’innovation, investissant activement dans des collaborations de recherche ouvertes afin de transformer l’ingénierie de pointe en solutions concrètes permettant aux détaillants de rester compétitifs sur un marché de plus en plus axé sur les données.

À propos de Hanshow
Hanshow est un leader mondial des technologies pour le commerce, spécialisé dans le développement et la fabrication d'étiquettes électroniques de gondole et de solutions digitales pour les magasins. L'entreprise déploie un écosystème complet de solutions IoT et de points de contact connectés, permettant aux enseignes d'optimiser leurs opérations, de piloter leurs stratégies de prix en temps réel et d'enrichir l'expérience client en point de vente.
Présente dans plus de 70 pays, Hanshow accompagne aujourd'hui des milliers de magasins à travers le monde dans leur transformation vers un retail plus intelligent, plus performant et plus durable.
En savoir plus : Global Leader of Electronic Shelf Labels & Digital Store Solutions | Hanshow

