BEYOND Developments发布SIORA项目，勾勒迪拜群岛“有意义生活”的全新愿景

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- BEYOND Developments作为一家以大胆理念与设计引领著称的房地产开发商，正积极塑造阿联酋新一代滨水目的地。公司今日正式揭幕SIORA项目，这是其在迪拜群岛推出的首个海滨总体规划项目，也是BEYOND在一年内打造的第二个大型社区。该项目的亮相，不仅体现了BEYOND持续加速的发展势头，也彰显了其与迪拜未来城市发展蓝图的高度契合。

SIORA项目占地逾200万平方英尺，被构想为一处汲取日本庭园哲学灵感的滨海静谧居所，其中融入了“生き甲斐（Ikigai）”这一日本理念——即在日常生活中追寻人生目标与内在圆满。在此理念之下，项目致力于营造兼具清晰秩序、身心平衡与深层意义的空间，使建筑不仅承载功能，更滋养身心，重塑人与自然、环境与场所之间的和谐关系。

在发布会上，BEYOND Developments首席执行官Adil Taqi表示：“自2024年成立以来，BEYOND实现了跨越式发展。2025年，我们接连推出九个项目，让更广泛的人群得以体验更加丰盛且富有意义的生活方式。今天，我非常荣幸地宣布SIORA项目正式亮相。这不仅是公司第二个组团式总体规划项目，更标志着BEYOND在海滨目的地领域的大胆拓展。SIORA项目位于景致优美的迪拜群岛，占地逾 200万平方英尺，总建筑面积达270万平方英尺（GFA）。”

“这一总体规划致力于勾勒新一代城市滨海生活蓝图，与迪拜富有启发性的《2040城市总体规划》高度呼应，将身心健康、步行友好与自然融入社区生活的核心。该项目充分体现了我们对未来滨水生活环境的构想——在卓越设计、自然之美与情感共鸣的交汇之中，帮助人们实现更为平衡的生活体验，并与自然及社区建立有目的、有温度的连接。”Taqi进一步表示。

过去一年，BEYOND先后推出九个项目，迎来了来自40多个国家的居民与投资者，累计销售额突破100亿迪拉姆。如此亮眼的增长轨迹，不仅展现了公司持续攀升的发展动能，也印证了市场对其以设计引领的发展路径的高度信任与认可。

Taqi强调：“SIORA标志着BEYOND在迪拜海岸线拓展布局的全新阶段，彰显了我们为全球受众打造兼具恒久价值与深层意义、经得起时间考验的高品质社区的承诺。SIORA将为迪拜群岛的滨水生活设立全新标杆，打造一个集住宅、酒店及多元生活方式体验于一体的完整滨海生态体系 。”

SIORA被规划为一处以步行为核心的滨海社区，自然景观贯穿日常生活的节奏。总体规划中超过70%的面积用于开放式绿地，打造逾150万平方英尺的景观空间，不仅能够提升居住舒适度，也让人们与海岸线更加亲近。沿着长达6公里的连续海滨岸线，大海融入社区生活，成为户外活动与身心健康体验的重要组成部分。

贯穿社区的林荫步道与景观露台，营造出轻松自如的流动体验，促进全天候的行走与社交互动。这些路径不仅能够塑造更为清凉舒适的微气候，也将视线自然引向海面与远方天际线，营造一种兼具活力、沉静与人文关怀的生活状态。作为场所营造的核心要素之一，精心策划的文化与艺术表达进一步丰富了SIORA的公共空间版图——受日本美学启发的雕塑艺术装置点缀其中，强化场所认同感，将每一段行程转化为富有启迪意义的文化体验。

可持续发展理念贯穿SIORA的整体设计，通过对风、水与光等自然元素的系统运用得以充分体现。受日本庭园哲学启发，这些自然力量共同塑造空间的通风效率、居住舒适度与气候平衡，以深思熟虑的设计和以愿景为导向的滨海理念，全面提升迪拜群岛的居住体验。SIORA亦由此开启了BEYOND在迪拜群岛的多阶段发展布局，通过以设计为核心的滨水生活模式，持续塑造迪拜海岸线的未来图景。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。