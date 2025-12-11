O Tahoe Therapeutics seleciona o GigaLab da Parse Biosciences para gerar 300 milhões de perfis de células individuais para um atlas de perturbação em larga escala

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis ​​para sequenciamento de células individuais, anunciou hoje que o Tahoe Therapeutics selecionou o GigaLab da Parse para gerar dados para seu próximo projeto de 300 milhões de células. O Tahoe utilizará sua tecnologia proprietária Mosaic para gerar amostras compostas por 300 milhões de células de uma ampla gama de modelos de doenças, geneticamente ou quimicamente modificados. De acordo com este contrato, a Parse aplicará sua tecnologia Evercode™ e automação de alto rendimento a essas amostras para fornecer o maior conjunto de dados de células individuais com foco em perturbações já produzido.

O GigaLab da Parse, projetado especificamente para projetos com milhões a centenas de milhões de células, tornou-se rapidamente uma referência no setor para a geração de dados de células individuais em larga escala e reproduzíveis. A instalação integra manipulação de líquidos de alta capacidade, fluxos de trabalho padronizados e controle de qualidade de ponta a ponta para permitir tamanhos de conjuntos de dados antes inatingíveis para a maioria das organizações de pesquisa. O projeto Tahoe representa uma das maiores iniciativas de sequenciamento realizadas no GigaLab até o momento e destaca a crescente demanda industrial por atlas massivos de células individuais capazes de treinar sistemas modernos de IA.

"Esta colaboração demonstra como a tecnologia escalável de célula única pode atender às demandas da descoberta moderna de medicamentos", disse Charlie Roco, PhD, Diretor de Tecnologia e cofundador da Parse Biosciences. "Ao combinar nossa plataforma GigaLab com o mecanismo de perturbação do Tahoe, estamos possibilitando um conjunto de dados que pode impulsionar a próxima geração de modelos de IA, mudando a forma como as terapias são descobertas."

O projeto de 300 milhões de células amplia a liderança do Tahoe Therapeutics na construção de conjuntos de dados fundamentais de perturbação que capturam como medicamentos, alvos e contextos de doenças interagem em diversos sistemas biológicos. Esses conjuntos de dados de alta dimensionalidade são viabilizados exclusivamente pela plataforma Mosaic do Tahoe e formam a próxima geração de conjuntos de dados fundamentais que alimentam modelos de células virtuais, permitindo previsões mais precisas de resposta terapêutica, mecanismo de ação e variabilidade entre pacientes.

Os atuais processos de descoberta de fármacos são limitados por conjuntos de dados que carecem de perturbações específicas para a descoberta de medicamentos e da diversidade biológica necessária para treinar sistemas preditivos de IA. Em contraste, os conjuntos de dados fundamentais do Tahoe incorporarão:

Múltiplos tipos de tecido e estados de doença

Milhares de compostos e perturbações em escala genômica

Assinaturas específicas de vias metabólicas e tipos celulares em escala sem precedentes

Visualizações em alta resolução do mecanismo, plasticidade e resposta a medicamentos

Essas características permitem que o Tahoe identifique interações inesperadas entre drogas e células, descubra novos aspectos da biologia e explore vias terapêuticas que os sistemas in vitro tradicionais frequentemente não conseguem captar.

"A ampliação dos dados de perturbação de células individuais é essencial para a construção de modelos de IA que compreendam a biologia humana", disse Johnny Yu, diretor científico do Tahoe Therapeutics. "Aproveitando o GigaLab da Parse, conseguimos realizar o sequenciamento de células individuais em amostras geradas pela nossa tecnologia Mosaic com uma profundidade e diversidade sem precedentes, aproximando-nos da escala de conjuntos de dados fundamentais que alimentam nossos modelos de células virtuais, os quais podem prever resultados terapêuticos em diversos pacientes e doenças."

Com este acordo, a Parse e o Tahoe destacam juntas uma nova realidade nas ciências da vida: a próxima geração de descobertas terapêuticas exige dados em uma escala que apenas um pequeno número de entidades especializadas, equipadas com plataformas altamente automatizadas e de nível industrial, consegue produzir.

Ao fornecer preparação de amostras e sequenciamento para esse conjunto de dados por meio de seu GigaLab, a Parse continua definindo o padrão do que é tecnicamente viável em biologia de célula única em larga escala, ao mesmo tempo que permite que inovadores como o Tahoe construam sistemas de IA enraizados em um contexto biológico muito mais rico do que era possível anteriormente.

Sobre o Tahoe Therapeutics

O Tahoe Therapeutics está construindo modelos de células humanas baseados em inteligência artificial para desenvolver medicamentos melhores para mais pacientes. Sua plataforma tecnológica gera conjuntos de dados perturbativos em larga escala de células individuais, que possibilitam uma nova geração de modelos biológicos fundamentais. Com sede em South San Francisco, a Tahoe foi fundada por uma equipe de cientistas e tecnólogos que estão expandindo as fronteiras da descoberta de medicamentos, genômica e aprendizado de máquina. Saiba mais em tahoebio.ai.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital, sendo utilizada por cerca de 3.000 clientes no mundo inteiro. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, o Trailmaker™.

A Parse Biosciences está localizada no vibrante bairro de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente expandiu suas instalações para uma nova sede e um laboratório de última geração.

