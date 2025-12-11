ATOBA Energy et Flying Forest signent une lettre d'intention pour un accord d'achat de carburant d'aviation durable à long terme

LYON, France et IISALMI, Finlande--(BUSINESS WIRE)--ATOBA Energy, une plateforme d'agrégation de carburant d'aviation durable (SAF) de premier plan, et Flying Forest, un développeur pionnier dans le domaine des carburants renouvelables, annoncent aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention pour un accord d'enlèvement de SAF à long terme. Ce partenariat stratégique soutiendra le projet révolutionnaire de Flying Forest en Finlande tout en faisant progresser la mission d'ATOBA qui consiste à rapprocher les producteurs de SAF des compagnies aériennes.

Transformer les déchets de bois en carburant d'aviation propre

Le projet innovant de Flying Forest, situé à Iisalmi, en Finlande, convertira les déchets de bois locaux en carburant d'aviation durable à l'aide de la technologie avancée méthanol-jet. L'installation est conçue pour produire 200 000 tonnes de SAF par an, sur trois lignes de production - avec une expansion potentielle vers des sites voisins.

Le projet exploite les résidus forestiers abondants de la Finlande, Flying Forest obtenant des accords avec des scieries locales pour jusqu'à 3,75 millions de tonnes de coproduits de scierie et de bois rond non commercial chaque année. Cette stratégie locale de matières premières garantit la sécurité de l'approvisionnement tout en soutenant l'économie circulaire en utilisant des déchets qui auraient autrement une valeur commerciale limitée.

Accélérer la croissance du marché SAF

« La mise à l’échelle des SAF nécessite des modèles commerciaux innovants qui fonctionnent à la fois pour les producteurs et les clients finaux », déclare Paul Groves, CEO de Flying Forest. « Cette collaboration avec ATOBA Energy crée l’écosystème aligné dont nous avons besoin pour stimuler l’innovation, catalyser les investissements et accélérer le déploiement des carburants d’aviation durables à l’échelle mondiale. »

La collaboration répond à un défi critique dans l'industrie SAF : le dilemme financier entre les producteurs qui ont besoin de contrats stables à long terme pour obtenir un financement de projet et les compagnies aériennes qui recherchent des prix compétitifs et flexibles. Le modèle d'agrégation d'ATOBA fournit à Flying Forest des engagements d'enlèvement bancables tout en offrant aux compagnies aériennes un accès à un approvisionnement diversifié en SAF à des taux de marché compétitifs.

« La technologie de pointe Flying Forest permet une transformation rentable des résidus en carburant durable pour l’aviation. En ajoutant Flying Forest à notre plateforme d'agrégation, nous pouvons offrir aux compagnies aériennes la compétitivité et la stabilité des prix tout en fournissant à Flying Forest les engagements à long terme dont elles ont besoin pour prendre la décision finale d'investissement », déclare Arnaud Namer, CEO d'ATOBA Energy.

À propos d'ATOBA Energy

ATOBA est un agrégateur intermédiaire de carburant d'aviation durable (SAF) qui accélère la transition énergétique dans le secteur aéronautique en résolvant le dilemme financier entre compagnies aériennes et producteurs.

ATOBA propose aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburant des contrats SAF à long terme à des prix optimisés. L'entreprise garantit à ses partenaires sécurité et compétitivité grâce à des sources d'approvisionnement diversifiées et une expertise de haut niveau. La stratégie d’agrégation d’ATOBA contribue également au développement de l’industrie SAF en fournissant aux producteurs des contrats d’achat à long terme qui soutiennent les décisions d’investissement finales de leurs usines de production.

À propos de Flying Forest

Flying Forest développe des projets de carburants renouvelables en utilisant des technologies éprouvées et des sources de matières premières locales. Le projet finlandais de la société bénéficie d'un important soutien gouvernemental, d'une électricité renouvelable à faible coût et de partenariats stratégiques avec des entreprises d'ingénierie et de construction établies. La première ligne de production devrait être opérationnelle d'ici 2030.

