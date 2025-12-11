-

タホ・セラピューティクス、パース・バイオサイエンシズのギガラボを選定し、3億の単一細胞プロファイルを生成して大規模な擾乱アトラスを作成

パースのギガラボが業界をリードする大規模な単一細胞サービスを提供し、タホの基盤となる生物学的データセットの開発を支援します

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- パース・バイオサイエンシズは、アクセス可能で拡張性のある単一細胞解析ソリューションの提供で業界をリードしています。本日、タホ・セラピューティクスがパースのギガラボを選定し、今後の3億細胞プロジェクトのデータ生成を行うことを発表しました。タホは独自のモザイク技術を用いて、病気モデルからなる大規模な配列から300M細胞を持つサンプルを生成します（遺伝的または化学的に擾乱されたもの）。この契約に基づき、パースはそのEvercode™化学法と高スループット自動化をこれらのサンプルに適用し、これまでにない規模の擾乱焦点を持つ単一細胞データセットを提供します。

パースのギガラボは、百万から数億細胞プロジェクトに特化して設計されており、大規模かつ再現性のある単一細胞データ生成の業界標準として急速に評価されています。この施設は、高容量の液体ハンドリング、標準化されたワークフロー、エンドツーエンドの品質管理（QC）を統合しており、多くの研究機関にとってこれまで達成が難しかったサイズのデータセットを実現します。タホプロジェクトは、ギガラボで実施された中でも最大規模のプロジェクトの一つであり、現代のAIシステムを訓練するための大規模な単一細胞アトラスに対する産業の需要が高まっていることを示しています。

「この協力関係は、拡張性のある単一細胞技術が現代の薬剤発見のニーズに応えられることを示しています」と、パース・バイオサイエンシズの最高技術責任者兼共同創設者であるチャーリー・ロコ博士は述べました。「私たちのギガラボプラットフォームとタホの擾乱エンジンを組み合わせることで、次世代のAIモデルを支えるデータセットを実現し、治療法の発見方法を変えることができるのです。」

3億細胞プロジェクトは、タホ・セラピューティクスがドラッグ、ターゲット、そして病気のコンテキストが多様な生物学的システムの中でどのように相互作用するかを捉えた基盤となる擾乱データセットを構築するリーダーシップをさらに強化します。これらの高次元データセットは、タホのモザイクプラットフォームによって独自に実現され、次世代の基盤データセットを形成します。これにより、仮想細胞モデルを活用して、治療応答や作用機序、患者のばらつきに関するより正確な予測が可能になります。

今日の薬剤発見プロセスは、予測AIシステムを訓練するために必要な薬剤発見に特化した擾乱や生物学的多様性を欠いたデータセットによって制約されています。これに対して、タホの基盤データセットは以下の要素を取り入れています：

  • 複数の組織タイプおよび病気の状態
  • 数千の化合物とゲノム規模の擾乱
  • 前例のない規模での経路や細胞タイプに特化したシグネチャー
  • 機序、可塑性、薬剤応答に関する高解像度の視点

これらの特徴により、タホは予期しない薬剤と細胞間の相互作用を特定し、新しい生物学的知見を明らかにし、従来の体外システムでは見逃されがちな治療の可能性を探ることができます。

「単一細胞擾乱データを拡張することは、人間の生物学を理解するAIモデルを構築するために不可欠です」とタホ・セラピューティクスの最高科学責任者（CSO）であるジョニー・ユー氏は述べました。「パースのギガラボを活用することで、私たちはモザイク技術から生成されたサンプルに対して、前例のない深さと多様性で単一細胞シーケンシングを行い、治療効果を患者や病気全体にわたって予測できる仮想細胞モデルを支える基盤データセットの規模に一歩近づくことができます。」

この契約により、パースとタホはライフサイエンスにおける新たな現実を明らかにしています。それは、次世代の治療法発見には、非常に自動化された工業レベルのプラットフォームを備えた少数の専門機関しか生産できない規模のデータが必要であるということです。

パースは、ギガラボを通じてこのデータセットのサンプル準備とシーケンシングを行うことで、大規模な単一細胞生物学における技術的な実現可能性の基準を設定し続けており、タホのような革新者がこれまで以上に豊かな生物学的文脈に基づいたAIシステムを構築できるよう支援しています。

タホ・セラピューティクスについて

タホ・セラピューティクスは、AIを活用して人間の細胞モデルを構築し、より多くの患者に対してより優れた薬を設計することを目指しています。独自の技術プラットフォームは、大規模な擾乱単一細胞データセットを生成し、新世代の生物学的基盤モデルの実現を可能にします。サウスサンフランシスコに本社を置くタホは、薬剤発見、ゲノミクス、機械学習の最前線を推進する科学者や技術者のチームによって設立されました。詳細については、tahoebio.aiをご覧ください。

パース・バイオサイエンシズについて

パース・バイオサイエンシズは、人々の健康と科学研究の進歩を加速させることを使命として世界的に活動するライフサイエンス企業です。研究者が、今までにない規模と容易さでシングルセル・シーケンシングを行えるよう支援しています。その先駆的なアプローチが、がん治療、組織の修復、幹細胞治療、腎臓および肝臓疾患、脳の発達、免疫システムといった分野での画期的な発見を可能にしています。

パースは、共同創設者のアレックス・ローゼンバーグとチャールズ・ロコにより、ワシントン大学で開発されたテクノロジーで1億ドルを超える資金を調達し、現在その技術は、世界中で約3000の顧客に使用されています。その製品ポートフォリオは拡大を続けており、Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select、およびデータ分析ソリューションであるTrailmaker™が含まれます。

パース・バイオサイエンシズは、シアトルの活気あるサウスレイクユニオン地区に本社を構えており、最近新しい本社および最先端のラボに拡張しました。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

パース・バイオサイエンシズ
チャーリー・ロコ:charlie@parsebiosciences.com

タホ・セラピューティクス
ケイリー・カルトゥイス:kayleigh@tahoebio.ai

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

パース・バイオサイエンシズ
チャーリー・ロコ:charlie@parsebiosciences.com

タホ・セラピューティクス
ケイリー・カルトゥイス:kayleigh@tahoebio.ai

More News From Parse Biosciences

パース・バイオサイエンシズ、Evercode Whole Blood Fixationを発表

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- シングルセル・シーケンシングの手軽でスケーラブルなソリューションを提供するリーディングカンパニーのパース・バイオサイエンシズは、このたびEvercode™ Whole Blood Fixation を発表しました。この新しいキットにより、全血を採取した時点ですぐに固定することができます。特殊な機器も特別な研修も不要なこの技術により、PBMC を現場で分離する必要がなくなり、血液学や製薬のトランスレーショナル・リサーチに携わるチームは実臨床環境でサンプルを採取し、下流のシングルセル解析へとシームレスにつなげることができます。 トランスレーショナル領域でのシングルセルRNA解析のワークフローでは従来、劣化が速く処理に高度なスキルを要する新鮮サンプルの処理と、トランスクリプトームの一部しか取得できずTCRのペア配列も得られない固定法の使用との間で、妥協を迫られてきました。新鮮PBMCの分離には、複雑なワークフローや特殊な試薬も不可欠でした。そのような制約を克服したのがEvercode Whole Blood Fixat...

パース・バイオサイエンシズ、シングルセルの全トランスクリプトーム解析用のFFPE検体対応バーコード付与技術を発表

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スケーラブルで利用しやすいシングルセルのシーケンシング・ソリューションの提供で業界をリードするパース・バイオサイエンシズはこのたび、ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）検体がもつ可能性を最大限に引き出す画期的な技術を発表しました。この技術革新により、長期保存組織から単一細胞レベルで全トランスクリプトームを取得できるようになり、腫瘍学、トランスレーショナル・リサーチ、精密医療の領域に新たな発見の可能性が広がっています。 従来、FFPE検体をシングルセルRNAシーケンシング（scRNA-seq）に使用する場合、RNAの分解や断片化がみられるため、解析は決められた遺伝子リストに限定されたことから、トランスクリプトームの網羅性と探索力には著しい制約がありました。そのような難題を克服するためにパースが導入した画期的な手法が、新たなスプリット-プール方式のコンビナトリアル・バーコード・テクノロジーです。これは、独自のRNAキャプチャー・ケミストリーにより、FFPE保存組織に対して真の網羅的トランスクリプトームscRNA-...

サード・ロック・ベンチャーズ支援のステルス企業、一般的な自己免疫疾患では最大のTCRアトラスを構築すべく、パース・バイオサイエンシズのGigaLabを選出

サンフランシスコおよびシアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サード・ロック・ベンチャーズとパース・バイオサイエンシズが、パース・バイオサイエンシズのGigaLabプラットフォームを使用する前例のないT細胞受容体（TCR）5百万個規模のアトラスを作成すべく、戦略的コラボレーションを発表しました。本プロジェクトをリードするのはサード・ロック・ベンチャーズのポートフォリオ企業であるステルス企業で、同社は自己免疫疾患の精密医療を開発しています。 この前例のない研究では、T細胞介在性自己免疫疾患に焦点を当てた世界最大のTCRデータセットが作成され、病気を引き起こす免疫シグネチャーを解読して新しい治療標的を明らかにする必須リソースが提供されます。この新企業はTCRの遺伝的多様性を大規模にマッピングすることで提供されるインサイトを活用し、治療オプションが限られかつ治療機会を逃している患者様のための新たな精密医療の開発を加速化します。 「この取り組みによって当社は、T細胞介在性疾患において今まで収集されてきた中では最も包括的なTCRアトラスを提供できるようになります...
Back to Newsroom