SLB、デジタルソリューション加速に向けた協業契約を締結

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなエネルギー技術企業である SLB（NYSE: SLB） は、Shell と戦略的協業契約を締結し、同社および業界全体の上流事業において、測定可能なパフォーマンスおよび効率向上を実現する デジタルおよび AI ソリューションの開発を進めることを発表しました。

この協業は、技術系専門家および意思決定者の能力を加速し、さらに拡張する エージェント型 AI ソリューションの開発を目指しています。その目的は、サブサーフェス、坑井建設、生産の領域全体でデータとワークフローを統合し、安全なデジタル環境下で運用するための オープンなデータおよび AI インフラストラクチャを開発・展開することにあります。これはすべて、SLB の Lumi™ データ＆AI プラットフォームを用いて 行われます。.

「エネルギー業界はデジタルと AI によって再形成されつつあります」と、SLB デジタル事業部門プレジデントのラケッシュ・ジャッギ氏は述べました。「Shell のような業界リーダーと協力することで、先進的なデジタルおよびエージェント型 AI ソリューションの開発を加速させることができます。これらのソリューションは、自動化と自律性を通じて業界の業務プロセスを変革し、計画段階からオペレーションに至るまで、上流分野全体で価値を創出しています。」

この協業は、両社の長年にわたる関係を象徴するものです。今年初め、SLB は技術パートナーシップを発表し、Shell の全資産にわたり同社の Petrel™ サブサーフェスソフトウェアを導入して、インフラとワークフローの標準化を図り、スケーラブルなデジタルソリューションの展開を加速させ、運用コストの効率改善に貢献することを目指しています。この取り組みは、Shell のデジタル戦略および技術ロードマップの策定に役立つだけでなく、Shell の幅広いデジタル変革を支える相互学習を促進し、商業的に実現可能で業界全体に広く適用できるデジタルソリューションの開発にも寄与します。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com をご覧ください。

