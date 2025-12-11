SLB、デジタルソリューション加速に向けた協業契約を締結
SLB、デジタルソリューション加速に向けた協業契約を締結
The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.
ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなエネルギー技術企業である SLB（NYSE: SLB） は、Shell と戦略的協業契約を締結し、同社および業界全体の上流事業において、測定可能なパフォーマンスおよび効率向上を実現する デジタルおよび AI ソリューションの開発を進めることを発表しました。
この協業は、技術系専門家および意思決定者の能力を加速し、さらに拡張する エージェント型 AI ソリューションの開発を目指しています。その目的は、サブサーフェス、坑井建設、生産の領域全体でデータとワークフローを統合し、安全なデジタル環境下で運用するための オープンなデータおよび AI インフラストラクチャを開発・展開することにあります。これはすべて、SLB の Lumi™ データ＆AI プラットフォームを用いて 行われます。.
「エネルギー業界はデジタルと AI によって再形成されつつあります」と、SLB デジタル事業部門プレジデントのラケッシュ・ジャッギ氏は述べました。「Shell のような業界リーダーと協力することで、先進的なデジタルおよびエージェント型 AI ソリューションの開発を加速させることができます。これらのソリューションは、自動化と自律性を通じて業界の業務プロセスを変革し、計画段階からオペレーションに至るまで、上流分野全体で価値を創出しています。」
この協業は、両社の長年にわたる関係を象徴するものです。今年初め、SLB は技術パートナーシップを発表し、Shell の全資産にわたり同社の Petrel™ サブサーフェスソフトウェアを導入して、インフラとワークフローの標準化を図り、スケーラブルなデジタルソリューションの展開を加速させ、運用コストの効率改善に貢献することを目指しています。この取り組みは、Shell のデジタル戦略および技術ロードマップの策定に役立つだけでなく、Shell の幅広いデジタル変革を支える相互学習を促進し、商業的に実現可能で業界全体に広く適用できるデジタルソリューションの開発にも寄与します。
SLBについて
SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」すなわち、過去の出来事ではなく将来に関する記述が含まれています。このような記述には、多くの場合、「予想する」「可能性がある」「できる」「推定する」「意図する」「予期する」「するつもりだ」「潜在的」「予測する」といった用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。これには例えば、SLBの新技術やパートナーシップの展開または予期される利益に関する予想や期待、持続可能性や環境問題に関する目標、計画、予測についての記述、エネルギー転換や地球規模の気候変動に関する予想や期待、業務手順や技術の改善が含まれます。これらの記述は、リスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性には、炭素排出量の実質マイナス目標の未達、SLBの戦略／イニシアチブ／パートナーシップで意図した利益の実現不能、環境問題に対処するための立法・規制上のイニシアチブ（地球規模の気候変動の影響に対処するためのイニシアチブを含む）、規制上の承認・許可の時期や取得、米国証券取引委員会に提出・提供されたSLBの最新のフォーム10-K、10-Q、8-Kで詳述されているその他のリスクや不確実性などが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数あるいは他のリスクや不確実性が実際に起こった場合（またはこのような状況の変化の結果）、あるいは基礎となる前提が誤りであった場合、実際の結果は将来予想に関する当社の記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、このプレスリリースを発表した時点での記述であり、SLBは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。
本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。
Contacts
メディア
ジョシュ・バイヤリ － グローバルコミュニケーション担当 SVP
モイラ・ダフ － 渉外コミュニケーション部長
SLB
電話: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
投資家
ジェームズ・R・マクドナルド － 投資家向け広報・業界渉外担当 SVP
ジョイ・V・ドミンゴ － 投資家向け広報部長
SLB
電話: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com