Tahoe Therapeutics 攜手 Parse Biosciences，藉助 GigaLab 平台構建三億級單細胞擾動全景圖譜

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Parse Biosciences 作為可擴展單細胞定序解決方案的領先供應商，今日宣布 Tahoe Therapeutics 已選用其 GigaLab 平台，為即將開展的三億細胞研究項目提供數據支持。Tahoe Therapeutics 將運用其專有的 Mosaic 技術，從經過基因或化學擾動的大規模疾病模型陣列中生成總計三億個細胞樣本。根據合作協議，Parse 將運用其 Evercode™ 化學技術與高通量自動化系統對這些樣本進行分析，最終交付史上規模最大的聚焦擾動研究的單細胞數據集。

Parse 公司的 GigaLab 平台專為百萬至億級細胞項目設計，已迅速成為大規模、可重現單細胞數據生成的業界標竿。該平台整合了高容量液體處理系統、標準化工作流程及端對端品質控制體系，能夠實現多數研究機構以往難以企及的超大型數據集構建。Tahoe Therapeutics 項目是 GigaLab 迄今承接的最大規模定序計劃之一，彰顯出業界對能夠訓練現代人工智能系統的海量單細胞圖譜日益增長的需求。

Parse Biosciences 首席技術官兼聯合創始人查理·羅科博士表示：「此次合作充分展現了可擴展單細胞技術如何滿足現代藥物發現的需求。透過將我們的 GigaLab 平台與太浩治療的擾動研究引擎相結合，我們正在構建一個能驅動下一代人工智能模型的數據集，這將徹底改變藥物研發的模式。」

此項三億細胞定序項目進一步鞏固了 Tahoe Therapeutics 在構建基礎擾動數據集領域的領先地位——該系列數據集能系統揭示藥物、靶點與疾病環境在多種生物系統中的相互作用機制。透過 Tahoe 獨有的 Mosaic 技術平台，這類高維度數據集的構建得以實現，並形成驅動虛擬細胞模型的新一代基礎數據資源，從而更精準地預測治療反應、作用機制及患者個體差異。

當前藥物研發流程受限於現有數據集——這些數據往往缺乏針對藥物發現專門設計的擾動實驗，也缺少訓練預測性人工智能系統所需的生物多樣性。相比之下，太浩構建的基礎數據集將系統整合以下維度：

涵蓋多種組織類型與疾病狀態

包含數千種化合物及全基因組尺度擾動數據

實現通路與細胞類型特異性標記的超大規模解析

高解析度呈現藥物作用機制、細胞可塑性與治療反應動態

這些特性使太浩能夠識別傳統體外系統常忽略的意外藥物-細胞相互作用，揭示新生物學機制，並探索全新的治療路徑。

Tahoe Therapeutics 首席科學官 Johnny Yu 表示：「擴展單細胞擾動數據對於構建真正理解人類生物學的人工智能模型至關重要。藉助 Parse 的 GigaLab 平台，我們能夠以前所未有的深度與多樣性，對 Mosaic 技術生成的樣本進行單細胞定序。這將推動我們構建更強大的基礎數據集，為我們能預測不同患者與疾病治療結果的虛擬細胞模型提供核心動力。」

透過本次合作，Parse 與 Tahoe 共同揭示了生命科學領域的新現實：下一代治療方案的發現，需要依賴僅少數擁有高度自動化工業級平台的頂尖機構才能產出的超大規模數據。

Parse 透過 GigaLab 平台為此數據集提供樣本製備與定序服務，持續刷新大規模單細胞生物學領域的技術可行性標準，同時助力太浩等創新者構建基於空前豐富生物學背景的人工智能系統——這在此前是無法實現的。

關於 Tahoe Therapeutics

Tahoe Therapeutics 致力於構建基於人工智能的人體細胞模型，以期盼為更廣泛的患者群體設計更優藥物。其技術平台可生成大規模、具備擾動解析能力的單細胞數據集，為新一代生物基礎模型奠定數據基石。公司位於南舊金山，由一群深耕藥物發現、基因體學與機器學習前沿的科學家和技術專家聯合創立。更多資訊請參閱 tahoebio.ai。

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉由共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學研發的技術，Parse已募集超過1億美元的資金，其產品被全球約3000家客戶所採用。其日益豐富的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences 總部位於西雅圖充滿活力的南湖聯合區，近期已遷入新的總部大樓並啟用先進的現代化實驗室。

