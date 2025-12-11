-

Xsight Labs X2-switch maakt volgende generatie Starlink-satellieten mogelijk en levert gigabit-connectiviteit

Chip met hoge bandbreedte en ultralaag energieverbruik wordt ingezet voor Starlink V3-satellieten en toekomstige communicatiesystemen van de volgende generatie.

Nieuwshoogtepunten:

  • Xsight's X2-switch maakt Starlink V3-satellieten mogelijk
  • Levert de prestaties die nodig zijn voor snelle gegevensverwerking, stabiele telemetrie en realtime operationele responsiviteit voor Starlink
  • De flexibele, programmeerbare architectuur van de X2 past zich naadloos aan diverse netwerkworkloads in een baan om de aarde en op de grond aan

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, een innovator op het gebied van hoogwaardige connectiviteitschips, heeft vandaag aangekondigd dat Starlink, 's werelds meest geavanceerde satellietconstellatie in een lage baan om de aarde die breedband levert, de Xsight X2 programmeerbare Ethernet-switch zal gebruiken als de snelle netwerkkern voor zijn volgende generatie Starlink V3-satellieten.

Samenvatting: Xsight Labs kondigt levering van E1 aan: een revolutie op de DPU-markt met de ongeëvenaarde volledig softwaregedefinieerde netwerkarchitectuur in de sector

SAN JOSE, Calif & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, een toonaangevend fabelloos halfgeleiderbedrijf dat end-to-end connectiviteit levert voor de volgende generatie hyperscale, edge en AI-datacenter netwerken, kondigt vandaag aan dat het op zijn Arm®-gebaseerde E1-SoC voor cloud en edge AI-datacenters beschikbaar heeft gesteld. De E-serie is het enige product in zijn soort dat volledige programmeerbaarheid van het besturingsvlak en het datapad biedt en is de best presterende softwa...
