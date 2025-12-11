Xsight Labs X2-switch maakt volgende generatie Starlink-satellieten mogelijk en levert gigabit-connectiviteit

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, een innovator op het gebied van hoogwaardige connectiviteitschips, heeft vandaag aangekondigd dat Starlink, 's werelds meest geavanceerde satellietconstellatie in een lage baan om de aarde die breedband levert, de Xsight X2 programmeerbare Ethernet-switch zal gebruiken als de snelle netwerkkern voor zijn volgende generatie Starlink V3-satellieten.

