Xsight Labs X2-switch maakt volgende generatie Starlink-satellieten mogelijk en levert gigabit-connectiviteit
Chip met hoge bandbreedte en ultralaag energieverbruik wordt ingezet voor Starlink V3-satellieten en toekomstige communicatiesystemen van de volgende generatie.
Nieuwshoogtepunten:
- Xsight's X2-switch maakt Starlink V3-satellieten mogelijk
- Levert de prestaties die nodig zijn voor snelle gegevensverwerking, stabiele telemetrie en realtime operationele responsiviteit voor Starlink
- De flexibele, programmeerbare architectuur van de X2 past zich naadloos aan diverse netwerkworkloads in een baan om de aarde en op de grond aan
SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, een innovator op het gebied van hoogwaardige connectiviteitschips, heeft vandaag aangekondigd dat Starlink, 's werelds meest geavanceerde satellietconstellatie in een lage baan om de aarde die breedband levert, de Xsight X2 programmeerbare Ethernet-switch zal gebruiken als de snelle netwerkkern voor zijn volgende generatie Starlink V3-satellieten.
