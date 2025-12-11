SLB firma acordo de colaboração para acelerar novas soluções digitais

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) assinou um acordo de colaboração estratégica com a Shell para desenvolver soluções digitais e de IA que impulsionem ganhos mensuráveis ​​de desempenho e eficiência em todas as operações de exploração e produção, tanto para a empresa quanto para o setor em geral.

A colaboração tem a ambição de desenvolver soluções autônomas baseadas em IA que acelerem e ampliem as capacidades de especialistas técnicos e tomadores de decisão. O objetivo é desenvolver e implantar uma infraestrutura aberta de dados e IA que unifique dados e fluxos de trabalho em subsuperfície, construção de poços e produção em um ambiente digital seguro, utilizando a plataforma da SLB Plataforma de dados e IA Lumi™.

"O setor de energia está sendo remodelado pela tecnologia digital e pela IA", disse Rakesh Jaggi, presidente da divisão digital da SLB. "Trabalhar com líderes do setor como a Shell nos permite acelerar o desenvolvimento de soluções digitais avançadas e de IA autônoma que estão mudando a forma como nosso setor opera por meio da automação e da autonomia para gerar valor em toda a cadeia de valor, do planejamento às operações."

A colaboração representa uma relação de longa data entre as empresas. No início deste ano, a SLB anunciou uma parceria técnica para implementar seu software de subsuperfície Petrel™ em todos os ativos da Shell no mundo, com o objetivo de padronizar a infraestrutura e os fluxos de trabalho e acelerar soluções digitais escaláveis, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e redução de custos. Essa parceria ajudará a orientar a estratégia digital e o roteiro tecnológico da Shell, promoverá o aprendizado mútuo para apoiar a transformação digital mais ampla da empresa e contribuirá para o desenvolvimento de soluções digitais comercialmente viáveis ​​e amplamente aplicáveis ​​em todo o setor.

