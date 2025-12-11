-

SLB firma acordo de colaboração para acelerar novas soluções digitais

original The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) assinou um acordo de colaboração estratégica com a Shell para desenvolver soluções digitais e de IA que impulsionem ganhos mensuráveis ​​de desempenho e eficiência em todas as operações de exploração e produção, tanto para a empresa quanto para o setor em geral.

A colaboração tem a ambição de desenvolver soluções autônomas baseadas em IA que acelerem e ampliem as capacidades de especialistas técnicos e tomadores de decisão. O objetivo é desenvolver e implantar uma infraestrutura aberta de dados e IA que unifique dados e fluxos de trabalho em subsuperfície, construção de poços e produção em um ambiente digital seguro, utilizando a plataforma da SLB Plataforma de dados e IA Lumi™.

"O setor de energia está sendo remodelado pela tecnologia digital e pela IA", disse Rakesh Jaggi, presidente da divisão digital da SLB. "Trabalhar com líderes do setor como a Shell nos permite acelerar o desenvolvimento de soluções digitais avançadas e de IA autônoma que estão mudando a forma como nosso setor opera por meio da automação e da autonomia para gerar valor em toda a cadeia de valor, do planejamento às operações."

A colaboração representa uma relação de longa data entre as empresas. No início deste ano, a SLB anunciou uma parceria técnica para implementar seu software de subsuperfície Petrel™ em todos os ativos da Shell no mundo, com o objetivo de padronizar a infraestrutura e os fluxos de trabalho e acelerar soluções digitais escaláveis, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e redução de custos. Essa parceria ajudará a orientar a estratégia digital e o roteiro tecnológico da Shell, promoverá o aprendizado mútuo para apoiar a transformação digital mais ampla da empresa e contribuirá para o desenvolvimento de soluções digitais comercialmente viáveis ​​e amplamente aplicáveis ​​em todo o setor.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Mídia
Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações Globais
Moira Duff – Diretora de Comunicação Externa
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investidores
James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor
Joy V. Domingo – Diretora de Relações com Investidores
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Mídia
Josh Byerly – Vice-presidente sênior de Comunicações Globais
Moira Duff – Diretora de Comunicação Externa
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investidores
James R. McDonald – Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor
Joy V. Domingo – Diretora de Relações com Investidores
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

SLB anuncia datas da teleconferência para divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano completo de 2025

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) fará uma teleconferência no dia 23 de janeiro de 2026 para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano completo com término em 31 de dezembro de 2025. A teleconferência está programada para começar às 9h30 (horário leste dos EUA), e um comunicado à imprensa referente aos resultados será emitido às 7h00 (horário leste dos EUA). Para acessar a teleconferência, os interessados devem contatar a Operadora da Teleconferência no número +1 (833) 470-1...

SLB apresenta tecnologia revolucionária de IA agentiva para o setor de energia

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--A empresa mundial de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje o lançamento do Tela™, um assistente de IA agentiva desenvolvido para transformar o segmento upstream da indústria de energia. O Tela utiliza IA agentiva não apenas para automatizar processos, mas também para transformar fluxos de trabalho e gerar melhores resultados de negócio. A solução será incorporada ao portfólio de aplicativos e plataformas da SLB, com uma interfac...

SLB OneSubsea fecha contratos EPC com a PTTEP para dois projetos em águas profundas na costa da Malásia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a adjudicação de dois contratos importantes de engenharia, aquisição e construção (EPC) pela PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) à sua joint venture OneSubsea™. Os contratos baseiam-se em uma colaboração de 20 anos entre as duas empresas e abrangem a expansão de dois campos offshore na Malásia. Como parte dos contratos EPC, a SLB OneSubsea fornecerá sistemas de produção su...
Back to Newsroom