Spark Reply en Concept Reply promoten samen met BMW CO₂-geoptimaliseerd opladen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Spark Reply, specialisten in ontwerp en gebruikerservaring, en Concept Reply, experten in IoT en AI-technologie bij de Reply Group, hebben een smart app ontwikkeld voor de BMW-groep als onderdeel van een onderzoeksproject dat bestuurders van elektrische voertuigen actief aanmoedigt om koolstofarm op te laden . De “COOL”-functie in de prototype-app van BMW “360° Mobility” analyseert de huidige elektriciteitsmix en laat aan gebruikers zien wanneer het op zijn schoonst is. Speelse interacties en gepersonaliseerde AI-gegenereerde afbeeldingen motiveren bestuurders nog meer om meer duurzame keuzes te maken.

Elektrische mobiliteit is een belangrijk onderdeel van klimaatvriendelijk transport . De milieu-impact van elektrische auto's hangt sterk af van wanneer ze zijn opgeladen, aangezien de elektriciteitsmix gedurende de dag aanzienlijk kan variëren. Veel gebruikers zijn hiervan niet op de hoogte. Dit is precies waarom de "COOL"-functie van de prototype-app “360° Mobility” in het leven is geroepen. De app evalueert voortdurend de koolstofintensiteit van de huidige elektriciteitsmix en identificeert de beste oplaadmomenten . Wanneer bestuurders tijdens één van deze momenten opladen, geeft het infotainmentsysteem van het voertuig automatisch gepersonaliseerde, AI-gegenereerde afbeeldingen weer om hun duurzame actie te bevestigen en versterken. De gegamificeerde benadering biedt een aanvullend motiverend element: gebruikers verzamelen badges die na elke drie succesvolle koolstofarme oplaadsessies worden vrijgespeeld en ze nemen deel aan uitdagingen die milieuvriendelijk gedrag op een leuke manier aanmoedigen.

Spark Reply transformeerde de complexe gegevensstructuren rond koolstofintensiteit in een duidelijke en intuïtieve gebruikerservaring. Concept Reply leverde de technische uitvoering op basis van een schaalbare backend, evenals een cloudarchitectuur . Ze integreerden ook de oplossing in de systemen van BMW. Alle oplaad- en voertuiggegevens worden anoniem verwerkt en voldoen aan de hoogste beveiligings- en gegevensbeschermingsnormen. Het resultaat is een volledig geïntegreerde, aantrekkelijke en sterk beveiligde oplossing.

Tussen april en juli 2025 werd het project proefgedraaid met 355 BMW-bestuurders in Nederland . Het projectteam analyseerde meer dan 13.000 oplaadsessies, en vulde deze inzichten aan met kwalitatieve interviews om beter inzicht te krijgen in wat gebruikers werkelijk motiveert. De resultaten waren duidelijk: de combinatie van realtime gegevens, voorspellingen, en speelse elementen verbeterden het oplaadgedrag aanzienlijk. In een enquête die na het proefproject werd gehouden gaf 73 procent van de deelnemers aan dat ze bereid waren een extra inspanning te doen om op te laden met verminderde CO₂-emissies, zoals het instellen van een oplaadmoment in hun app. Dit bewijst dat 'COOL' de koolstofvoetafdruk van dagelijks elektrisch rijden meetbaar kan verminderen.

Dr. Jörg Hetterich, projectmanager voor CO₂-geoptimaliseerd opladen bij BMW lichtte toe: "Met 'COOL' tonen we aan hoe digitale services duurzame mobiliteit op een intuïtieve manier bevorderen. De app maakt koolstofarm opladen eenvoudig en transparant. Samen met Spark Reply en Concept Reply hebben we een oplaadervaring gecreëerd die het milieubewustzijn versterkt en het dagelijks leven van onze klanten merkbaar vereenvoudigt." Tim Lange, producteigenaar van 360° Mobility bij BMW benadrukte dat "de samenwerking met Reply zeer productief was, wat heeft geleid tot het totstandkomen van een nuttige, leuke, en unieke klantervaring in zowel de mobiele app als het voertuig".

Dit project toont aan hoe BMW, Concept Reply en Spark Reply moderne digitale technologieën gebruiken om duurzamer oplaadgedrag aan te moedigen en de bredere verschuiving naar koolstofarme mobiliteit te bevorderen.

Concept Reply

Concept Reply is een technologisch softwareontwikkelingsbedrijf op het gebied van AI en IoT (AIoT) binnen het Reply-netwerk. Hun experten specialiseren zich in het aanbieden van integrale bedrijfstransformatieoplossingen voor de automobiel-, productie- en slimme infrastructuursector. Het bedrijf levert software-innovaties aan klanten gedurende de volledige waardeketen, van de definitie van de AIoT-strategie tot de uitvoering, uitrol en activiteiten.www.conceptreply.com

Spark Reply

Spark Reply, een bedrijf van Reply Group, is een pionier in het ontwerpen van wenselijke product-/service-ervaringen. Via zijn snelle bedrijfsprototypemethode bespoedigt Spark Reply ondernemerschap en innovatiecultuur in bedrijven. Spark Reply combineert talenten op het gebied van bedrijfsleven, technologie en ontwerp om fysieke en digitale innovaties tot leven te brengen en zelfs de zwaarste groei-uitdagingen op te lossen.sparkreply.com

BMW

Met zijn merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad is de BMW Group 's werelds toonaangevende topfabrikant van auto's en motorfietsen en een aanbieder van hoogwaardige financiële services. De groep exploiteert wereldwijd meer dan 30 productielocaties en heeft een verkoopnetwerk dat zich uitstrekt over meer dan 140 landen. In 2024 verkocht de BMW Group meer dan 2,45 miljoen auto's en meer dan 210.000 motorfietsen. De winst voor belastingen bedroeg in totaal € 11 miljard bij een omzet van € 142,4 miljard. Op 31 december 2024 had het bedrijf 159.104 mensen in dienst. Denken op lange termijn, verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn sterk verankerd in de bedrijfsstrategie van de BMW Group, vanaf de toeleveringsketen tot productie en na afloop van de levenscyclus van een product.www.bmw.de

