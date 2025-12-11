Le commutateur X2 de Xsight Labs soutiendra les satellites Starlink de nouvelle génération et fournira une connectivité en gigaoctets

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, un innovateur dans le domaine des puces de connectivité haute performance, annonce aujourd’hui que Starlink, la constellation de satellites la plus avancée au monde en orbite terrestre basse, qui fournit une connectivité haut débit, exploitera le commutateur Ethernet programmable X2 de Xsight pour servir de cœur de réseau haut débit pour les satellites Starlink V3 de nouvelle génération.

Chaque satellite Starlink V3 est conçu pour fournir plus de 1 téraoctet par seconde (To/s) de débit frontal, plus de dix fois la capacité fournie par les satellites Starlink V2 Mini et environ 160 gigaoctets par seconde (Go/s) de capacité de liaison montante. Le service mondial haut débit de Starlink dépend du traitement et de l’acheminement de grands volumes de données en temps réel, y compris le trafic de liaison optique intersatellite, les décisions de routage du maillage orbital, la direction adaptative du faisceau et la liaison descendante à haut débit nécessaire pour servir ses clients.

Le X2 offre une capacité de commutation de 12,8 To/s à l’aide du processus de pointe 100G SerDes et N5 de TSMC, fournissant un chemin de données à ultra-faible latence et économe en énergie conçu pour les environnements difficiles. Son architecture entièrement programmable lui permet de s'adapter dynamiquement à l'évolution des demandes de réseau orbital, assurant des performances optimales sur un large éventail de charges de travail satellitaires. Cette performance inégalée permet à Starlink d'offrir des vitesses Internet par satellite de type fibre aux personnes du monde entier, y compris dans les zones rurales et mal desservies.

Outre sa flexibilité et ses performances de mise en réseau démontrées, le X2 a également passé une série complète de tests de qualification environnementale dans des environnements extrêmes, y compris les vibrations, les rayonnements, la température et les contraintes thermiques, confirmant sa préparation au déploiement dans des missions orbitales.

Disponibilité

Le commutateur X2 de Xsight est disponible aujourd’hui et sera exploité dans les satellites Starlink V3 lancés sur le vaisseau spatial de SpaceX.

Le vaste portefeuille de Xsight Lab, y compris la solution complémentaire E1, renforce encore la capacité de Xsight à prendre en charge diverses architectures de réseau de nouvelle génération.

Perspectives

« Starlink exige des capacités de mise en réseau de nouvelle génération pour étendre rapidement l’accès à l’internet haut débit dans le monde entier », déclare Michael Nicolls, vice-président de Starlink Engineering, SpaceX. « La puce X2 de Xsight fera partie intégrante des besoins de routage en téraoctets de la prochaine génération de satellites Starlink. »

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Starlink pour apporter la connectivité dans le monde entier. La connectivité satellitaire en orbite terrestre basse présente certains des défis de mise en réseau les plus difficiles imaginables », déclare Yossi Meyouhas, CEO de Xsight Labs. « Avec le commutateur X2, nous proposons une solution intégrée et performante qui gère des flux de données massifs avec une puissance ultra-faible tout en restant résiliente dans des conditions extrêmes. Grâce à nos optimisations continues des plans de contrôle et de données, Starlink peut compter sur X2 en tant que réseau de nouvelle génération. »

À propos de Xsight Labs

Xsight Labs est l'une des principales sociétés de semiconducteurs sans usine fournissant des solutions de connectivité intelligentes pour les réseaux de centres de données hyperscale, périphériques et IA de nouvelle génération. La technologie de Xsight Labs offre une croissance exponentielle de la bande passante et une polyvalence inégalée tout en réduisant la puissance et le coût total de possession. Fondée en 2017, Xsight Labs a son siège à Tel-Aviv, en Israël, avec des bureaux supplémentaires à Kiryat Gat et Haïfa, et des bureaux internationaux à Boston, Raleigh et San Jose aux États-Unis, ainsi qu'à Erevan, en Arménie. Pour plus d'informations, visitez www.xsightlabs.com et contactez-nous à l'adresse sales@xsightlabs.com.

À propos de Starlink

Starlink est la constellation de satellites en orbite basse la plus avancée au monde. Elle fournit un accès à un Internet haut débit permettant de regarder des vidéos en streaming, de jouer en ligne, de passer des appels vidéo et bien plus encore. Starlink est conçue et exploitée par SpaceX. En tant que premier fournisseur mondial de services de lancement et seul fournisseur disposant d’un lanceur orbital entièrement réutilisable, SpaceX peut se prévaloir d’une expérience approfondie dans le domaine des engins spatiaux et des opérations en orbite. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.starlink.com et suivez Starlink sur X.

